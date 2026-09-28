Lecco, dal 4 al 7 ottobre la Festa della Madonna del Rosario

Ecco il programma delle celebrazioni

LECCO – La Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco si prepara per la festa della sua Patrona. In calendario sono previsti diversi momenti religiosi e una rappresentazione teatrale di grande intensità, con Lucilla Giagnoni, dedicata a San Francesco d’Assisi, nell’ottavo centenario della sua morte.

Domenica 4 ottobre, alle ore 17.00, nella Basilica di San Nicolò, si terrà la celebrazione solenne dedicata alla Madonna del Rosario, alla presenza della Comunità Pastorale Madonna del Rosario e delle Autorità cittadine. Alle ore 18.00 seguirà – in condizioni meteo favorevoli – la processione per le vie del centro con la statua della Madonna del Rosario. Il corteo si concluderà sul sagrato della Basilica con la benedizione solenne.

Il 4 ottobre le Sante Messe delle ore 18.00 in santuario e delle ore 19.00 in Basilica sono sospese.

Mercoledì 7 ottobre, alle ore 18.00, sempre in Basilica, sarà celebrata la Santa Messa comunitaria nella memoria liturgica della Madonna del Rosario, con la presenza dei sacerdoti nativi di Lecco e di coloro che hanno svolto in città il loro ministero.

Sempre nella giornata di mercoledì 7, alle ore 21.00, la Basilica accoglierà invece lo spettacolo dedicato alla figura di Francesco d’Assisi, “Francesco e l’infinitamente piccolo”, la sua storia e la sua poesia, con Lucilla Giagnoni e musiche di Paolo Pizzimenti.

Lo spettacolo condurrà in un viaggio intenso tra parole, poesia e riflessioni ispirate al libro di Christian Bobin. Un percorso in cui la figura di Francesco emerge nella sua straordinaria attualità di uomo di fede, sognatore, rivoluzionario e poeta. Lo rappresentazione restituisce un ritratto del santo, infinitamente grande e infinitamente semplice. Ingresso libero.