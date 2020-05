Lecco. Dal centro ai rioni: manutenzioni e cantieri al via

Un lungo elenco di interventi sulle strade e non solo

Ecco i lavori previsti in città nei prossimi mesi, dal centro ai quartieri

LECCO – Alcuni sono già iniziati e conclusi, altri partiranno nei prossimi giorni: si tratta gli interventi di manutenzione stradale e lavori alle opere pubbliche che interesseranno diverse zone del capoluogo.

“Non abbiamo atteso la fine del lock down, il personale degli uffici anche in smart working ha portato avanti gli iter necessari e, in accordo con la Prefettura, siamo riusciti ad iniziare i lavori sulle strade con due settimane di anticipo per sfruttare la presenza limitata dei veicoli” ha spiegato l’assessore Corrado Valsecchi intervenendo mercoledì in commissione comunale.

Gli interventi già partiti riguardano in particolare le asfaltature, in alcuni casi anche la sistemazione dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale: viale Brodolini, Corso Carlo Alberto, Corso Promessi Sposi, via Redipuglia dove è stato allargato il marciapiede per vietare la sosta temporanea in prossimità dell’ospedale, con l’obiettivo di scongiurare pericolosi ingorghi. In via Resinelli è iniziato mercoledì l’intervento di sistemazione del porfido.

Nel frattempo prosegue la messa in sicurezza di via Carlo Porta dopo la voragine che si è aperta nella zona del parcheggio.

A Pescarenico si ‘ampia’ la piazza della chiesa

La sistemazione del porfido riguarderà anche via dei Pescatori, nel rione di Pescarenico, e Piazza Padre Cristoforo nella zona della chiesa rionale dove il porfido sarà posato oltre l’area del sagrato, fino al semaforo dell’incrocio con corso Martiri e corso Carlo Alberto.

Interventi previsti anche in via Gondola, alla scalinata di via Petrella, al marciapiede di via Macon. “A settembre metteremo a gara ulteriori lavori di manutenzione stradale per circa 500 mila euro che saranno aggiudicati entro fine anno” ha fatto sapere Valsecchi.

Verde e parchi

Nel frattempo è stato affidato dal Comune l’incarico di agronomo che aiuterà l’amministrazione nelle scelte relative al regolamento del verde e alla sua manutenzione. I lavori di riordino del verde pubblico sono stati effettuati in questi giorni, ha spiegato l’assessore ricordando i 150 mila euro impegnati dal Comune per l’acquisto e l’installazione dei nuovi giochi per bambini nei parchi cittadini. Interventi di riqualificazione sono già previsti per il parco di Chiuso, in collaborazione con il comitato cittadino, e anche al parco di via Belvedere

Parcheggi

Ci si prepara all’apertura di due nuovi parcheggi: in corso Promessi Sposi, nelle vicinanze della Questura, per circa 85 posti auto frutto di un intervento di urbanistica privata, che sarà assegnato a Linee Lecco per la gestione a pagamento. Inoltre in via Caduti Lecchesi a Fossoli, alle spalle dell’Eurospin, ci si prepara al collaudo di un’altra zona di sosta composta da una quarantina di stalli.

Piazza Mazzini, poi, si prepara a cambiare volto: il 25 maggio si apriranno le buste delle offerte per la gara d’appalto sui lavori di sistemazione del piazzale parcheggio che dovrebbero concludersi per settembre.

Lavori previsti anche nell’area della Piccola, l’intenzione del Comune, dove possibile, è quella di demolire gli stabili che sono pericolanti.

Altri interventi nei rioni

A San Giovanni sono ripresi i lavori per l’Ostello della Gioventù in capo ad Aler mentre a Chiuso manca solo un mese ormai all’apertura del sottopasso ferroviario che collegherà la parte alta del rione a Rivabella.

Lavori di sistemazione previsti anche alla vasca di contenimento di via Movedo ad Acquate. Un milione di euro sono stati stanziati per i lavori per la scuola Carducci di Castello, alla scuola Stoppani è stato concluso l’intervento all’impianto di riscaldamento mentre alla scuola di Acquate i lavori proseguono sulle aree esterne.

In viale Valsugana, nelle vicinanze della Fiocchi Munizioni, si attueranno interventi per migliorare la sicurezza della strada.

Il ponte Kennedy

In ritardo,ma in arrivo, anche la sostituzione del parapetto del ponte Kennedy. E’ stata necessaria un’ulteriore contrattazione tra Comune e impresa su una variante di perizia riguardo le operazioni di installazione. Un problema, fa sapere l’assessore, riscontrato analogamente anche a Malgrate dove si sta rifacendo il lungolago. “Sarà un intervento che cambierà il volto dell’ingresso di Lecco”.

Al Bione

Ripartono i lavori al centro sportivo: il campo numero uno è stato terminato e mancherebbe solo il collaudo, e riprendono i lavori alla pista d’atletica. Resta la criticità degli spogliatoi riscontrata con l’attuale impresa incaricata. “All’azienda restano 14 giorni per concludere l’intervento e se, come crediamo, non sarà in grado di ottemperare – spiega l’assessore – andremo celermente alla riaggiudicazione dell’appalto”.