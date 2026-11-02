Lecco. Detenuti, agenti e cittadini allo stesso tavolo: “Cerchi di Voci”, un progetto unico in Italia

Un’esperienza senza precedenti per le modalità di coinvolgimento, in collaborazione con L’Innominato – Tavolo lecchese per la Giustizia Restorativa e il Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio ETS

Il 19 novembre alla Casa dell’Economia il racconto di un anno di incontri, con un collegamento in diretta dal carcere. “Un poliziotto e un detenuto seduti uno di fianco all’altro, è una cosa mai successa”

LECCO – Detenuti e agenti di Polizia penitenziaria seduti fianco a fianco, insieme a volontari, operatori e cittadini, per confrontarsi su rispetto, convivenza e possibilità di reinserimento. È quanto accaduto all’interno della casa circondariale di Lecco, a Pescarenico, grazie a “Cerchi di Voci: visioni di convivenza in carcere e in città”, un progetto che, per l’ampiezza dei soggetti coinvolti e le modalità con cui è stato realizzato, rappresenta secondo i promotori un’esperienza unica in Italia.

Un percorso sviluppato nell’arco di un anno, attraverso 14 cerchi di confronto e 27 incontri, che sarà presentato alla cittadinanza giovedì 19 novembre all’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco. A rendere particolare l’appuntamento sarà il collegamento video con il carcere, grazie al quale anche le persone detenute potranno prendere parte alla serata, portando la propria testimonianza.

L’iniziativa è stata illustrata oggi, lunedì, nella sala consiliare del Comune di Lecco alla presenza del sindaco Filippo Boscagli, di Lucio Farina, direttore del Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio e garante dei diritti delle persone private della libertà personale, e della psicoterapeuta Bruna Dighera, componente del Tavolo lecchese per la Giustizia Restorativa, che ha seguito il progetto dal punto di vista scientifico.

A spiegare il carattere innovativo del percorso Lucio Farina, che ha richiamato soprattutto il valore dell’incontro tra persone abituate a vivere il carcere da posizioni differenti. “Guardate che stare uno di fianco all’altro, un poliziotto e un detenuto, non è un fatto spontaneo. E invece è accaduto”, ha raccontato. Un risultato che, secondo Farina, non deve essere dato per scontato, considerando le difficoltà organizzative, le regole dell’istituto penitenziario e la necessità di creare un clima di fiducia tra i partecipanti. “Ci sono state esperienze simili alla nostra, ma non complesse come la nostra, perché noi abbiamo coinvolto anche la società civile. Quindi questa esperienza è unica in Italia per come l’abbiamo gestita“, ha sottolineato.

La particolarità del progetto, promosso dalla Direzione della Casa Circondariale di Lecco in collaborazione con L’Innominato – Tavolo lecchese per la Giustizia Restorativa e il Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio ETS. risiede proprio nell’aver messo in relazione il mondo interno al carcere con quello esterno, superando la semplice organizzazione di attività rivolte ai detenuti per costruire un confronto nel quale ciascuno potesse esprimere il proprio punto di vista. “Abbiamo costruito questo percorso con lo sguardo e con l’approccio riparativo, cioè provando a dare voce e creando le condizioni per cui tutti i soggetti coinvolti si sentissero sicuri nell’esprimersi, nel raccontare e nel rispondere alle domande che ponevamo durante questi cerchi di voce”, ha spiegato Farina. Un lavoro che ha richiesto tempo, disponibilità e la collaborazione di numerose persone. “Tenere in piedi un progetto per un anno non è semplice, anche con le restrizioni che ha la casa circondariale. Non per cattiva volontà, ma per i regolamenti che deve attuare”.

A ricostruire le origini dell’iniziativa è stata Bruna Dighera, che ha spiegato come l’idea sia maturata nell’autunno del 2024, a seguito di una richiesta arrivata direttamente dalla direzione del carcere. “Questo progetto è nato perché L’Innominato è stato chiamato dalla direzione della casa circondariale. Questo è importante, perché il carcere ha chiesto a una rete della società civile di poter fare qualcosa affinché all’interno del carcere, e tra il carcere e la città, ci fosse un rinnovato dialogo”.

Una richiesta che ha portato a immaginare un percorso capace di coinvolgere non soltanto le persone detenute, ma tutte quelle che, a diverso titolo, vivono e attraversano quotidianamente la realtà penitenziaria. “Il dialogo tra un carcere e una città va continuamente rinnovato, perché è un attimo perderlo ed è un attimo che il carcere torni a essere avvolto dal silenzio. Era l’autunno del 2024 quando abbiamo pensato a questo progetto molto ambizioso”, ha proseguito.

L’ambizione, ha chiarito Dighera, era proprio quella di non limitare il confronto a una sola categoria di partecipanti. “Abbiamo coinvolto tutti gli abitanti del pianeta carcere, che sono tanti: quelli che lo abitano ventiquattro ore su ventiquattro per un periodo di tempo, quelli che ci lavorano quotidianamente e quelli che lo attraversano periodicamente perché fanno volontariato, portano avanti progetti oppure si occupano della salute”.

A questi si sono aggiunti studenti, giovani, rappresentanti delle istituzioni e cittadini. “Abbiamo coinvolto i giovani under 24 perché ci piaceva che ci fosse la loro voce. Abbiamo coinvolto i rappresentanti della società civile, che sono stati presenti in tantissimi, non solo disponibili al dialogo ma anche portatori di contenuti. E abbiamo coinvolto i cittadini di Lecco, per avere anche la voce della gente comune”.

Complessivamente sono stati realizzati 14 cerchi di voce, attraverso 27 incontri. I primi nove erano omogenei, cioè composti da persone appartenenti alla stessa realtà: detenuti, agenti di Polizia penitenziaria, personale sanitario, operatori, volontari e, all’esterno dell’istituto, giovani, cittadini e rappresentanti della società civile. Successivamente sono stati costituiti cinque cerchi congiunti, nei quali le diverse componenti hanno potuto incontrarsi e confrontare direttamente le proprie riflessioni.

“Che cos’è un cerchio omogeneo? È un cerchio composto da persone che occupano la stessa posizione all’interno del carcere o all’interno della città – ha spiegato Dighera -. Tutti avevano le stesse domande, tutti sedevano in cerchio, tutti riflettevano sulle stesse questioni: quale vorremmo che fosse il modello di convivenza all’interno di un carcere, ma anche all’interno di una comunità? Quali principi, quali valori vorremmo che lo guidassero? E come fare per mettere a terra quei principi e quei valori? Quali comportamenti concreti li rendono possibili?”.

Una prima fase di ascolto, dunque, seguita da un confronto più ampio nel quale mettere in relazione esperienze e sensibilità differenti. “Dopo che si sono incontrate le voci omogenee, abbiamo costruito i cerchi congiunti. Erano composti da tutte le voci precedenti. Ci sono stati cinque cerchi congiunti che si sono incontrati dieci volte, quindi ogni cerchio si è incontrato due volte”, ha precisato la psicoterapeuta.

Rispetto, punizione, riabilitazione e recidiva sono stati alcuni dei temi centrali emersi dal percorso. “I gruppi hanno riflettuto intorno al rispetto: che cosa vuol dire il rispetto nella convivenza? Hanno riflettuto intorno alla punizione e alla riabilitazione e hanno riflettuto intorno alla recidiva. A volte la riabilitazione non permette di raggiungere l’obiettivo che tutti vorremmo, a volte la recidiva c’è, lo sappiamo, ma siamo realisti: vale la pena andare avanti? Vale la pena scommettere ancora oppure no?”.

Domande affrontate da persone con esperienze e responsabilità profondamente diverse, accomunate dalla volontà di interrogarsi su quale modello di convivenza sia possibile costruire.

Durante la presentazione, il sindaco Filippo Boscagli ha sottolineato l’importanza del progetto anche per la città di Lecco, dove la presenza della casa circondariale di Pescarenico rappresenta una realtà spesso poco conosciuta da chi vive all’esterno. “Questo è un progetto importante, che mostra alla nostra città, nell’ambito della convivenza, la possibilità in primo luogo di conoscere quello che spesso viene identificato all’interno della nostra comunità proprio come il carcere di Pescarenico”, ha osservato il primo cittadino.

Boscagli ha richiamato anche il contributo delle diverse figure coinvolte nel percorso, dai detenuti agli agenti, dal personale sanitario ai volontari, fino ai giovani e ai rappresentanti delle istituzioni. “Un progetto come questo permette a tutta la comunità di conoscere un ambito che è quello del carcere, nel nostro caso specifico quello di Pescarenico, e viceversa al carcere stesso di essere parte della comunità”.

Il sindaco ha poi collegato il tema del reinserimento alla prevenzione della recidiva, evidenziando come le opportunità di recupero possano incidere anche sulla sicurezza pubblica. “Anche per noi che ci occupiamo di sicurezza, avere la possibilità di recuperare chi si trova a frequentare le mura della nostra casa circondariale significa lavorare perché non si verifichino più le motivazioni per cui chi è entrato all’interno del carcere debba poi ritornarci”.

Un obiettivo che, secondo Boscagli, richiede percorsi capaci di offrire prospettive diverse a chi ha conosciuto l’esperienza della detenzione. “Quando i detenuti si vedono protagonisti di progetti che rimettono al centro la possibilità di una vita differente rispetto a quella che tanti, soprattutto i giovani, hanno sempre vissuto, il percorso può essere diverso”.

Il rapporto tra carcere e città è stato uno dei punti maggiormente approfonditi nel corso della conferenza. Per Dighera, la realtà penitenziaria non può essere considerata separata dal territorio che la ospita, perché le persone detenute continuano a far parte della comunità anche durante il periodo di reclusione. “Lecco è una città non molto grande, che ha un carcere anch’esso non molto grande. Un piccolo carcere dentro la città, e questo è importantissimo. Un carcere dentro la città è un carcere che chiede quotidianamente di poter parlare con la città, perché è una parte della città ed è una parte della nostra comunità”.

Un legame che, secondo la psicoterapeuta, assume un significato ancora maggiore pensando al ritorno delle persone detenute nella società. “Le persone che entrano in carcere appartengono alla comunità, tornano in comunità e sono comunità anche quando sono all’interno del carcere. Per questo è importante che tra il carcere e la comunità ci sia un dialogo continuo e uno scambio continuo”.

Dighera ha inoltre precisato la natura dell’iniziativa, distinguendola dai programmi di giustizia riparativa propriamente detti. “Questo progetto, Cerchi di Voci, non è un progetto di giustizia riparativa in senso stretto del termine, ma è sicuramente ampiamente ispirato a quelli che sono i principi, i valori e gli scopi della giustizia riparativa contemporanea”.

Il 19 novembre la città incontrerà il carcere in diretta

Il lavoro svolto sarà presentato alla cittadinanza giovedì 19 novembre all’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, in via Tonale 28/30, durante una serata organizzata nell’ambito della Settimana internazionale della giustizia riparativa.

L’evento prevede un videocollegamento con la casa circondariale di Pescarenico, per consentire un confronto tra chi sarà presente in auditorium e chi si troverà all’interno del carcere. “Racconteremo il progetto, lo racconteremo anche con un piccolo video delle persone volontarie che ci hanno aiutato a organizzare e a tenere in piedi questo lavoro – ha anticipato Farina -. Lo racconteremo poi con diciotto testimonianze, diciotto voci che appartengono ai diversi cerchi che abbiamo fatto: poliziotti, detenuti, volontari, giovani, personale sanitario. A queste persone abbiamo chiesto di raccontarci l’esperienza dell’incontro, che cosa significa incontrare altre persone e provare a condividere cosa significhi la convivenza dal loro punto di vista”.

L’obiettivo è dunque portare all’esterno non soltanto i risultati del percorso, ma soprattutto le esperienze di chi vi ha preso parte. La serata inizierà alle 18.45 con un rinfresco, mentre alle 20 sono previsti i saluti istituzionali, la presentazione del progetto e una videointervista. Alle 21 si terrà il momento centrale, il “circle testimoniale”, prima della conclusione prevista alle 22.30.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, con iscrizione attraverso il QR code presente sulla locandina.

La serata rappresenterà anche l’occasione per valutare la possibilità di dare continuità al progetto. “È un incontro in cui vogliamo raccontare tutto il processo, quindi sicuramente è un punto di arrivo. Non voglio usare la parola fine, perché ci piacerebbe farlo continuare”, sempre Farina. La prosecuzione richiederà però una nuova valutazione delle risorse disponibili e della possibilità di mantenere il coinvolgimento delle diverse realtà. “Bisogna capire tante cose, bisogna capire le energie, capire cosa si può fare. Pensate che tutte queste persone, sia le istituzioni sia i cittadini, hanno partecipato su base volontaria, mettendo a disposizione il loro tempo”.

Un impegno che ha reso possibile un’esperienza complessa e che ora potrebbe costituire il punto di partenza per un ulteriore sviluppo. “Noi siamo arrivati a un certo punto, abbiamo letto tante cose importanti emerse durante questi incontri. Ovviamente non possiamo raccontare tutto, perché c’è una questione di riservatezza e di privacy, ma ci siamo detti che forse vale la pena raccontare alla città dove siamo arrivati fino a oggi”.

La volontà dei promotori è quella di non disperdere il patrimonio di relazioni e riflessioni costruito nell’arco dell’anno. “Ci piacerebbe il 19 novembre lanciare una versione 2.0”, ha concluso Farina. Un momento che sarà di restituzione, ma anche un possibile punto di ripartenza, per continuare a costruire quel dialogo tra carcere e città che ha rappresentato il cuore dell’intero progetto.