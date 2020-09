Lecco. Dieci nuove colonnine di ricarica per auto e quattro per bici elettriche

Inaugurata la prima delle dieci colonnine di ricarica elettrica per auto e bici

Gratis per il primo mese. Energia da fonti rinnovabili per essere davvero ‘green’

LECCO – E’ stata inaugurata questa mattina, venerdì, al parcheggio di via Nullo (di fronte alla Canottieri) la prima di dieci nuove colonnine installate in città per auto e altre quattro per le bici elettriche.

Ad installarle, per conto del Comune di Lecco, è l’AEVV Impianti, società del gruppo Acsm Agam di cui fa parte Acel Energie. All’inaugurazione ha presenziato anche il presidente di Acsm Agam, Paolo Giuseppe Busnelli, e il vice presidente Marco Canzi insieme all’amministratore delegato di Acel Energie, Giovanni Perrone, a Giovanni Chighine allaguida della business unit Energia e Tecnologie smart di Aevv, all’assessore Alessio Dossi e a Vittorio Addis di Aevv.

“Siamo un’azienda del territorio e aver realizzato questo obiettivo a Lecco è un grande merito che ci rende onore – ha sottolineato Chighine – è un salto di qualità dal punto di vista ambientale, con una modalità di ricarica anche intelligente dal punto di vista della sua fruizione.

Infatti, il servizio è accessibile con la registrazione sull’apposita piattaforma web, raggiungibile dallo smartphone attraverso il qr code riportato sulla colonnina; al primo accesso, l’utente potrà configurare il metodo di pagamento automatico. Il primo mese dalla messa in funzione delle colonnine sarà comunque gratis.

Energia Pulita

Una ricarica ‘veloce’ (si tratta di colonnine da 22 e 50 KW) che in una mezz’ora consentono di immagazzinare una buona scorta di energia ‘pulita’, derivante da fonti rinnovabili, fornita da Acel Energie.

“E’ stata una delle nostre richieste – ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Alessio Dossi – una delle critiche all’elettrico è che le auto non inquinano ma lo fa il processo per produrre l’energia che utilizzano. In questo caso invece il ciclo si completa senza emissioni. Perché installarle oggi quando sono ancora pochi i veicoli elettrici in circolazione? Perché il Comune deve creare delle infrastrutture che consentano il cambiamento”.

“L’energia verde – ha spiegato Giovanni Perrone – che non prevede punti di emissione di Co2 ed è molto importante questo, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo perché la pandemia ci spinge a prediligere il mezzo di trasporti privato anziché quello pubblico. Il caso Covid ci ha insegnato, durante il lockdown, che la tecnologia (sopratutto digitale con lo smart working e le video conferenze) ci è di aiuto per costruire un mondo più sostenibile, così può essere anche per la mobilità”.

Dove ricaricare?

Cinque colonnine fast power, saranno installate in via Parini, via Foscolo, corso Martiri, via Buozzi e via dell’Isola.

Cinque colonnine normal power posizionate in via alla Chiesa, via Isola Villatico, via Costituzione, Lungolago Cesare Battisti e viale Dante.

Quattro invece le stazioni di ricarica per e-bike, con quattro punti di ricarica ciascuna, posizionate in via Parini, via Sassi, via Donatori di sangue e Lungo Lario Piave.