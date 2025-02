Lecco diventa città amica dei bambini: arriva l’accreditamento Unicef

La cerimonia pubblica di accreditamento in apertura del consiglio comunale, il prossimo 24 febbraio

“Promuovere i diritti dei minori, migliorare la qualità della vita delle giovani generazioni e creare un ambiente urbano che sia attento alle esigenze e ai desideri dei più piccoli”

LECCO – Il Comune di Lecco otterrà l’accreditamento UNICEF come “Città amica dei bambini e degli adolescenti”. La cerimonia pubblica di accreditamento è fissata per il 24 febbraio alle ore 18.30 presso la sala del consiglio comunale, in apertura della seduta del Consiglio.

Questo importante traguardo è il risultato di un lungo e complesso percorso che, avviato nel 2022, ha visto un forte impegno da parte dell’Amministrazione Comunale nell’elaborazione di politiche e iniziative volte a garantire il benessere, la crescita e la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi sul territorio. L’accreditamento UNICEF riconosce il lavoro svolto dal Comune di Lecco per promuovere i diritti dei minori, migliorare la qualità della vita delle giovani generazioni e creare un ambiente urbano che sia attento alle esigenze e ai desideri dei più piccoli.

Questo risultato, inserito in un progetto di più ampio respiro, è stato frutto di un lavoro collettivo che ha visto il coinvolgimento di diverse realtà del territorio (scuole, associazioni, etc) e che ha messo al centro la costruzione di un modello di città inclusiva, sostenibile e rispettosa dei diritti dei bambini.

L’accreditamento UNICEF, infatti, è un riconoscimento che si ottiene solo attraverso l’implementazione di politiche concrete a favore dei bambini, inclusi interventi in ambito educativo, sociale, culturale e urbanistico, che favoriscono il coinvolgimento delle famiglie e delle scuole. Il percorso intrapreso dal Comune di Lecco ha toccato diversi ambiti, tra cui lo sviluppo di nuovi servizi, il coinvolgimento dei giovani nelle decisioni che li riguardano con l’introduzione del diritto all’ascolto all’interno dello Statuto Comunale, nonché il miglioramento degli spazi pubblici a misura di bambino.

Il 24 febbraio, durante la cerimonia, sarà ufficialmente conferito l’accreditamento UNICEF che sancisce l’ingresso di Lecco nella rete internazionale delle Città amiche dei bambini, un programma che coinvolge numerose città in tutto il mondo e che promuove la creazione di ambienti favorevoli allo sviluppo e al benessere dei più giovani.

Il giorno seguente, martedì 25 febbraio alle ore 10.30, in un’iniziativa promossa dal Comune e dalle scuole dell’infanzia paritarie e statali del territorio, tutti i bambini e le bambine in diversi punti della città celebreranno insieme l’accreditamento UNICEF cantando insieme “Goccia dopo goccia”, una canzone che sottolinea l’importanza della solidarietà e dell’impegno collettivo per raggiungere piccoli e grandi risultati. All’iniziativa aderiscono anche alcune scuole primarie del territorio.