Lecco. Domenica arrivano i “Babbi Natale” in Vespa

Dai rioni al lungolago, la carica dei Babbi Natale in sella alla Vespa

L’iniziativa organizzata dal Vespa Club Lecco e LTM

LECCO – L’attesa del Natale a Lecco si arricchisce di un’ulteriore nuova iniziativa proposta dal Comune di Lecco in collaborazione con il Vespa Club Lecco e LTM: domenica 19 dicembre un vero e proprio “Sciame di Vespe”, guidate da un gruppo di “Babbi Natale”, farà tappa nei principali parchi della città per raccogliere le letterine scritte dai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di primo grado di Lecco e per uno scambio di auguri con le famiglie.

La giornata sarà così articolata: alle 11 le Vespe raggiungeranno il parco di Piazza Era, il parco Belfiore (adiacente all’Ospedale) e il parco Belgiojoso; a seguire, alle 14.30 si dirigeranno verso il parco Belvedere, il parco di Villa Gomes e il parco di Belledo; alle 15.30, raccolte tutte le letterine, lo “Sciame di Vespe” ripartirà da piazzale Cappuccini per convergere verso la piattaforma di Lungolario Isonzo, dove Babbo Natale arriverà a bordo di una Lucia.

“Come Amministrazione – sottolinea l’assessore alla Famiglia e Giovani del Comune di Lecco Alessandra Durante – ci teniamo particolarmente a valorizzare i luoghi nei rioni, rendendoli vivi e attrattivi. Oltre all’iniziativa ‘Manto di Stelle’ che ha illuminato diversi spazi, abbiamo organizzato un evento, in collaborazione con il Vespa Club di Lecco, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie con l’obiettivo di animare alcuni parchi della città e far vivere l’atmosfera di Natale non solo in centro. La manifestazione è aperta a tutti i bambini del territorio che desiderano consegnare le proprie letterine agli aiutanti di Babbo Natale e rappresenta un’occasione per genitori e nonni per condividere un momento di festa insieme ai più piccoli”.