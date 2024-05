Lecco. Domenica la biciclettata del Piedibus

Due percorsi con partenza da Pescarenico e arrivo a Villa Gomes

LECCO – Il Comune di Lecco, in collaborazione con Legambiente Lecco e Fiab Lecco ciclabile, promuove per questa domenica 19 maggio una biciclettata Piedibus non competitiva aperta a tutti.

Due sono i percorsi che saranno allestiti con partenza dal parco Sasso Addio Monti a Pescarenico: uno lungo di 11 km per adulti e bambini sopra i 7 anni con partenza alle 9.30, e uno breve di 2.5 km per bambini sotto i 7 anni con partenza alle 10.30. Alle 11 è previsto l’arrivo al parco di Villa Gomes con rinfresco e ricchi premi a sorteggio.

È possibile iscriversi all’evento a questo collegamento. Inoltre, grazie al progetto BornToBeWildByBike, è possibile prenotare biciclette inclusive per persone con disabilità scrivendo a borntobewildbybike@cooplvq.org.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria del Piedibus Lecco chiamando lo 0341 365798 o scrivendo a piedibus.lecco@gmail.com