Lecco. Domenica si inaugura l’area cani di via monsignor Polvara

La soddisfazione e il grazie degli “Amici dell’area cani”

“Dopo anni di vicissitudini, finalmente l’area è rinnovata e sicura”

LECCO – “Siamo felici di annunciare che, dopo anni e anni di vicissitudini, l’area cani del parchetto di via Monsignor Polvara è stata finalmente rinnovata e messa in sicurezza”. C’è tanta soddisfazione nelle parole del gruppo “Amici dell’area cani di via Monsignor Polvara” che si stanno preparando per il tanto atteso appuntamento di domenica 16 febbraio quando, dalle ore 14, è in programma il taglio del nastro della nuova area cani nel cuore del rione di Belledo.

“Tutti i lecchesi sono invitati all’inaugurazione organizzata dall‘Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) – hanno detto dal gruppo -. Vogliamo ringraziare tutte le persone che parecchio tempo fa hanno contribuito con una raccolta fondi, i volontari che si sono prestati recentemente alla realizzazione dei lavori manuali nell’area, le persone che con pazienza infinita e tenacia hanno vagato per i vari uffici comunali e l’OIPA che ci appoggerà nella gestione dell’area”.

E poi il gruppo ci tiene a fare un ringraziamento speciale: “Alla cagnolina Luna che, facendo da “attrice” in uno spot per una ditta che produce reti, ci ha permesso di ottenere un grosso sconto sul materiale che abbiamo usato per i lavori nel parco”.

All’inaugurazione di domenica saranno presenti le associazioni animaliste del territorio: Guardie Eco-Zoofule Oipa Lecco e provincia; Enpa di Merate; Lega Abolizione Caccia di Lecco; Associazione pro parco nostri amici animali onlus; Freccia 45; Lega Antivivisezione Lecco (Leal); Amici Villaguzzi; Salto sogno animale. Saranno organizzati attività, dimostrazioni e tavoli informativi con la partecipazione dei Cinofili Croce Rossa Italiana Cantù col programma “Avvicinamento al cane; della Scuola interazione uomo animale (Siua) con percorso mobility; Laura Bianchi medico veterinario e Fabio Spatola educatore cinofilo – operatore di zooantropologia didattica.

“Il progetto è andato a buon fine tramite una proposta di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale poi diventata ‘patto’ – concludono dal gruppo -. Con questa formula abbiamo realizzato tutti i lavori all’interno dell’area cani senza l’intervento economico del comune. Siete tutti invitati all’evento di domenica, partecipate numerosi con i vostri amici pelosi!”