Lecco. Dopo i lavori pronti il Gattile e l’oasi felina a Villa Guzzi

I nuovi spazi saranno inaugurati pubblicamente il 18 ottobre

Gestione affidata a ZampAmica 2010 Odv

LECCO – Sarà inaugurato il 18 ottobre il nuovo gattile comunale di Lecco, realizzato all’interno della parte più interna di Villa Guzzi, in uno spazio dove un tempo sorgeva un piccolo rudere. La struttura, insieme alla vicina oasi felina, diventerà un punto di riferimento per l’accoglienza e la cura dei gatti randagi e abbandonati.

Il progetto è stato possibile grazie a un finanziamento regionale da 180 mila euro ottenuto nell’ambito del bando di rigenerazione urbana con cui è stato anche realizzato il dog park di via Risorgimento a Belledo. L’investimento complessivo ammonta a 356 mila euro, di cui 262 mila euro destinati ai lavori di ristrutturazione. Gli interventi sono conclusi a marzo 2025.

“Con questo progetto – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Renata Zuffi – ampliamo i servizi di tutela degli animali in città. Il gattile accoglierà gli esemplari abbandonati o bisognosi di cure, destinati poi all’adozione, mentre l’oasi felina sarà dedicata ai gatti non addomesticabili. Ringrazio anche il veterinario, il dottor Perego di Ats Brianza, per il supporto tecnico offerto”.

Chiusi i lavori, durante l’estate l’amministrazione comunale ha pubblicato un bando di manifestazione d’interesse per l’affidamento della gestione: a occuparsi delle strutture sarà l’associazione ZampAmica 2010 Odv, con una convenzione triennale a partire da settembre 2025. L’accordo prevede la gestione sia del gattile, che potrà ospitare 16 animali, sia dell’oasi felina, con una capienza di 40 esemplari. È stato inoltre previsto un rimborso spese massimo di 21 mila euro l’anno: 15 mila per gattile e oasi e 6 mila per il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale, che al momento ospitano circa 500 gatti randagi.