Lecco. Dopo l’incidente scappa: “Se qualcuno ha visto ci dia una mano”

E’ successo lunedì poco dopo le 15 in via Buozzi

“Aiutatemi a rintracciare chi mi è venuto addosso”

LECCO – Un banale incidente causato da una mancata precedenza. Nulla di apparentemente grave se non fosse che l’altro conducente, al posto di fermarsi, ha tirato dritto facendo perdere le proprie tracce.

E’ successo a Lecco, in via Buozzi, lunedì 27 gennaio tra le 15 e le 15.30: “La mia compagna era alla guida della mia auto, una Bmw serie 1 nera, e si stava dirigendo verso casa – racconta il proprietario dell’auto -. Giunta in via Buozzi, dove c’è il supermercato Esselunga, all’altezza della rampa di immissione della SS36 che porta sul Terzo Ponte in direzione Milano, un’auto proveniente dal Bione (viale Ticozzi) non ha rispettato il segnale di ‘dare precedenza’ e l’ha urtata sul lato posteriore dell’auto. Lei ovviamente si è spaventata, ma ha fatto in tempo a guardare in faccia l’altro guidatore, un signore sui 50/60 anni al cui fianco c’era una donna, e gli ha fatto capire di fermarsi ma lui ha proseguito verso il Terzo Ponte lasciandola in mezzo alla strada”.

Subito la cosa è stata denunciata alle forze dell’ordine: “La mia compagna, pensando che non avesse la possibilità di fare manovra in quel punto, ha anche atteso che l’uomo tornasse ma, purtroppo, non è stato così. Nonostante il momento concitato è riuscita a vedere il modello dell’auto e le prime due cifre della targa che sono stati comunicati alle forze dell’ordine. Al momento, però, il guidatore non è stato rintracciato perciò, se qualcuno ha visto qualcosa, sarebbe molto utile se si facesse avanti”.

“La mia compagna poi non è stata bene e l’ho accompagna al pronto soccorso, ma se si fosse trattato di qualcosa di più grave e avesse avuto bisogno di aiuto in quel momento? – continua l’uomo – Al di là dei danni all’auto che sono comunque rilevanti, non mi capacito di come possano accadere certe cose. Nel caso qualcuno ha assistito all’incidente e ha elementi utili è pregato di comunicarlo alla Polizia Locale di Lecco”.