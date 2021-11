Lecco. Dopo quasi 40 anni chiude la storica pizzeria ‘De Castel’

L’attività, nel cuore del rione, ha abbassato definitivamente le saracinesche domenica 21 novembre

Il titolare: “Il momento incerto e complicato mi costringe a prendere questa decisione, difficile ma necessaria”

LECCO – Ha chiuso dopo 37 anni di attività la pizzeria ‘De Castel’. Lo storico ristorante di via Antonio Fogazzaro, nel cuore del rione di Castello, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, ha cessato l’attività a partire dalla scorsa domenica 21 novembre.

Una chiusura inaspettata da tanti affezionati clienti per i quali la pizzeria era, da anni, un punto di ritrovo per pranzi e cene in compagnia.

Contattato nei giorni scorsi, il titolare Sergio Maslowsky non ha voluto approfondire i motivi della chiusura spiegando di aver dovuto prendere ‘una decisione difficile ma necessaria’.

Le stesse parole sono rivolte ai clienti del locale, scritte su un cartello affisso sulla vetrina: “Cari amici e clienti, vi informo che dopo 37 anni la Pizzeria de’ Castell il 21 novembre cesserà l’attività. Il momento incerto e complicato mi costringe a prendere questa decisione difficile ma necessaria. Ringrazio tutti voi che in questi anni mi avete dato fiducia scegliendo il mio locale”.