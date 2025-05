Lecco: due incontri con Maria Claudia Loi, sorella dell’agente morta in Via d’Amelio

Gli incontri si terranno all’Officina Badoni e al Giglio di Pescarenico il 31 Maggio

Maria Claudia Loi ripercorre il percorso di vita e la tragica fine della sorella Emanuela

LECCO – Con l’obiettivo di sensibilizzare verso il tema della lotta alla mafia il Comune di Lecco, attraverso il Giglio di Pescarenico, e in collaborazione con Libera, Avviso pubblico e Officina Badoni, organizza per il 31 Maggio due incontri con Maria Claudia Loi dal titolo “Emanuela – Una donna normale con una storia speciale”. Maria Claudia Loi è la sorella di Emanuela Loi, agente della scorta del giudice Paolo Borsellino, vittima della strage di via D’Amelio.