Lecco. Due incontri sui Disturbi del Comportamento Alimentare

Doppio appuntamento giovedì 18 aprile e domenica 19 maggio

A organizzare gli incontri Libreria sociale Mascari5, Consorzio Consolida e Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia

LECCO – A poco più di un mese dalla Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla per il contrasto e la cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), la Libreria sociale Mascari5, libri, cose, persone di Lecco, insieme a Consorzio Consolida e Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia, incontra la cittadinanza per mantenere attiva l’attenzione sulla tematica grazie all’iniziativa “Quante storie!“, progetto di ricerca e sensibilizzazione culturale che ha a cuore le storie di chi vive l’esperienza di un Disturbo della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).

Il progetto non ha finalità terapeutiche, ma mira a depotenziare lo stigma sociale che nasce intorno a queste esperienze e che spesso crea storie che parlano unicamente la lingua della patologia, utilizzando un approccio comunitario ai DCA con l’obiettivo di affiancarsi alla presa in carico terapeutica per aprire spazi di apprendimento, dialogo e riflessività collettiva.

Parallelamente, il progetto “Quante Storie!”, vuole rompere i confini rigidi tra salute e patologia e tra dimensione individuale e sociale nelle storie di chi ha vissuto un Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA).

Gli appuntamenti

Brinner al tramonto . Giovedì 18 aprile dalle ore 18.30 alle ore 20, incontro on-line.

. Giovedì 18 aprile dalle ore 18.30 alle ore 20, incontro on-line. Brinner la domenica. Domenica 19 maggio dalle ore 10 alle ore 12 presso la Libreria Mascari5, via mascari 5 Lecco.

Cos’è un Brinner?

Neologismo formato dalla fusione dei termini inglesi per colazione (breakfast) e cena (dinner), il brinner è l’occasione per gustare a qualsiasi ora del giorno piatti tradizionalmente legati al rito della colazione, rompendo i confini rigidi tra dolce e salato che possono quindi fondersi.

A chi si rivolge?

A persone che hanno vissuto oppure no l’esperienza di un Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA); ai loro famigliari e amici; a persone interessate al tema e soprattutto curiose verso le storie altrui. La partecipazione ai brinner è gratuita previa iscrizione entro due giorni prima degli eventi. È possibile, inoltre, partecipare ad un solo incontro.

Per informazioni e prenotazioni: info@mascari5.it; 349.2237840