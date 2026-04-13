Lecco e Barzio, un weekend di sport e creatività con “Alleanze Educative”

Il 18 e 19 aprile iniziative tra educazione, gioco e sport promosse dall’Impresa Sociale Girasole

In programma sabato “Alleanze Open Lab”, domenica “Spring Volley”

LECCO – Un fine settimana all’insegna dell’energia, della partecipazione e della crescita educativa. Sabato 18 e domenica 19 aprile il territorio lecchese ospiterà due iniziative aperte a bambini, ragazzi e famiglie, promosse dall’Impresa Sociale Girasole nell’ambito del progetto “Alleanze Educative”.

Il primo appuntamento è in programma sabato 18 aprile a Lecco, presso “La Piccola” in via G. Amendola, dove dalle 14 alle 18 si terrà “Alleanze Open Lab”. Un pomeriggio dedicato alle famiglie con attività rivolte a bambine e bambini e ragazze e ragazzi dai 0 ai 14 anni, realizzate grazie al contributo degli spazi educativi dell’Ambito territoriale di Lecco e in collaborazione con associazioni e realtà locali.

Il programma si presenta particolarmente ricco e variegato: i volontari GMG proporranno un laboratorio di cucito, mentre “L’Animatrice” offrirà momenti di gioco dedicati ai più piccoli. Non mancheranno i giochi in legno a cura dell’Associazione Il Tricheco e i laboratori culturali realizzati con Les Cultures.

Tra le attività più originali anche “Sali sull’ambulanza”, organizzata insieme alla Croce Rossa di Lecco, per avvicinare i partecipanti al mondo del soccorso. Spazio inoltre al benessere con yoga e giocoleria insieme ai Vibes e a numerosi laboratori creativi guidati da educatori: dalla ceramica al riciclo creativo, dai segnalibri in carta ai giochi da tavolo, fino all’iniziativa “Pianta il tuo vasetto”. Prevista anche una merenda per tutti i partecipanti. L’accesso prevede una donazione consigliata a partire da 12 euro a bambino, comprensiva di attività, merenda e borsa di tela.

Per informazioni e iscrizioni compilare il form al seguente link https://forms.office.com/e/j396YecVWd

Domenica 19 aprile l’attenzione si sposta a Barzio, dove il PalaNameless ospiterà “Spring Volley”, una giornata dedicata alla pallavolo e al divertimento per tutte le età. L’evento è promosso dagli spazi educativi dell’Ambito territoriale di Bellano in collaborazione con la Cooperativa Sineresi, ASD Stella Alpina e Soccorso Centro Valsassina.

Il programma prenderà il via alle 9 con l’arrivo delle squadre, mentre alle 9.30 inizierà il torneo 4 contro 4 misto riservato agli over 16, che proseguirà fino alle finali e alle premiazioni previste alle 17. Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 15.30, spazio anche ai più giovani con sfide dedicate agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Durante tutta la giornata saranno attivi servizio bar e cucina, con pranzo dalle 12.30 alle 14 in collaborazione con gli Alpini di Barzio. Non mancheranno attività collaterali come gonfiabili e truccabimbi dalle 10, spettacoli delle majorettes e laboratori educativi a cura del Soccorso Centro Valsassina. Le iscrizioni al torneo sono aperte fino al 15 aprile, con una quota di 15 euro a persona comprensiva di maglietta e bibita.

Le iscrizioni sono da effettuarsi al seguente link https://forms.cloud.microsoft/e/EGUtpzmwxd

Il ricavato delle iniziative sarà destinato a sostenere le attività degli spazi educativi del territorio, rafforzando il legame tra comunità e servizi per i più giovani.

“Alleanze Educative” è sostenuto da Con i Bambini, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Fondo “Aiutiamoci”, Fondazione Peppino Vismara, BCC Valsassina e Soccorso Centro Valsassina, in collaborazione con Ambiti di Lecco, Bellano e Merate, Consorzio Consolida, Sineresi, Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia, La Grande Casa scs, PASO Cooperativa Sociale, Liberi Sogni Coop Soc, Caritas Ambrosiana, Casa don Guanella, Fondazione Somaschi, Comunità via Gaggio e Casa dei Ragazzi IAMA Onlus.

Un’iniziativa che punta a costruire opportunità concrete per bambini e ragazzi, promuovendo inclusione, partecipazione e crescita attraverso lo sport, la creatività e la condivisione.