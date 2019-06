Lecco. E’ il mese delle casette dell’acqua: promozioni e omaggi

Promozioni e omaggi per festeggiare il servizio promosso dal comune di Lecco

A giugno saranno organizzate alcune giornate dedicate alle casette dell’acqua.

LECCO – Saranno tre le giornate in programma alle postazioni di piazza V Alpini, via Sora e via Gondola, dove sarà possibile approfittare di interessanti promozioni: questo sabato, 8 giugno, il primo momento troverà spazio in piazza V Alpini dalle 9 alle 13, dove alla casetta dell’acqua del “Villaggio” un operatore di Acquadueò, la società che gestisce il servizio per il comune, consegnerà tessere con 50 litri di acqua al costo promozionale di 2,50 euro.

Inoltre caricando 15 euro sulla propria tessera, si riceverà un cestello con sei bottiglie in vetro, con la possibilità di spendere in acqua l’importo caricato senza limitazioni di tempo.

Infine, caricando 2,50 euro sulla tessera, in omaggio una confezione di guarnizioni per tappi di bottiglia e anche in questo caso l’importo caricato sarà spendibile in acqua senza limitazioni di tempo.

Le promozioni sono cumulabili tra loro e il programma proseguirà, nella stessa fascia oraria, sabato 15 giugno presso la casetta dell’acqua di via Sora e sabato 22 giugno in via Gondola, momento al quale, quest’ultimo, parteciperà anche l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi.

“Dopo tanta sensibilizzazione sul tema del non utilizzo della plastica monouso in favore dell’ambiente, in questi mesi, molto è stato fatto. Pensiamo al clean up day, con 250 volontari dispiegati in città, o alla recentissima “Più Cultura per l’Ambiente”, solo per menzionare le ultime due iniziative realizzate.

In questo senso la casetta dell’acqua rappresenta la possibilità di compiere in favore dell’ambiente un’azione quotidiana, semplice, ma che, ripetuta nel tempo e da ciascuno di noi, fa davvero la differenza. Con questo tour e con le promozioni previste, ci auguriamo che l’utilizzo di questo servizio cresca ancor di più”.

Accanto alle giornate di promozione, la sensibilizzazione passa in questi giorni anche attraverso la distribuzione dei pieghevoli cartacei disponibili in formato elettronico anche a questo collegamento. Tale volantinaggio, attivato martedì, proseguirà per due ulteriori martedì.

I distributori installati sul territorio di Lecco

alle Caviate in Lungolario Piave

a San Giovanni in via Sora

in piazza V Alpini

a Rivabella in piazza delle Nazioni

in centro a Lecco in via Nullo

a Maggianico in via Gondola

I dati raccolti dal 2012, quando furono installate le prime casette, a oggi, parlano di oltre 7.800.000 di acqua erogata, per un risparmio in termini di produzione di bottiglie in plastica e di consumo di petrolio, un abbassamento dell’anidride carbonica immessa in atmosfera e un risparmio economico per i cittadini.