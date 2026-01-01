Lecco e provincia: i fatti più significativi del 2025

LECCO – Mentre il 2025 si avvia alla conclusione, è tempo di tracciare un bilancio degli eventi che ne hanno segnato il corso. Un anno influenzato da avvenimenti di portata globale — tra crisi internazionali, mutamenti politici, tensioni economiche e rapide trasformazioni tecnologiche — che hanno avuto riflessi concreti anche sui territori.
In questo contesto, Lecco e la sua provincia hanno vissuto mesi intensi, scanditi da fatti di cronaca, temi di attualità, dinamiche economiche e sociali, cultura, sport e ambiente. Nelle notizie che seguono ripercorriamo i principali avvenimenti lecchesi che hanno caratterizzato il 2025, offrendo ai lettori una sintesi chiara e ordinata di un anno che si chiude, lasciando aperte nuove sfide e prospettive per il futuro.
A tutti i lettori, l’augurio di un anno nuovo sereno, consapevole e ricco di opportunità. Buon anno.
GENNAIO
07/01 Lecco piange Renato e Francesco Porcu, padre e figlio morti lo stesso giorno
09/01 Lecco dice addio ad Agnese Bregaglio, una vita spesa per i più bisognosi
09/01 Lecco – Bergamo: forse è la volta buona. Firmata la convenzione per la variante di Vercurago
12/01 Ospedale. A Lecco 1.852 parti nel 2024. Tommaso e Camilla i nomi più scelti
12/01 La grande famiglia del Centro Sport Abbadia in festa per il 50° anniversario
15/01 Qc Terme a Mandello, il gruppo ufficializza l’investimento
17/01 Morta dopo un tragico schianto, sabato in Basilica i funerali di Jennifer Alcani
25/01 E’ morto Lorenzo Grignani, 16enne coinvolto nell’incidente in moto a Olginate
25/01 Addio all’imprenditore Giampietro Bernabeo, storico titolare della Beneri
27/01 Dolore per la morte dell’imprenditore Oscar Sala, aveva 62 anni
27/01 Valmadrera piange Davide Vassena, imprenditore che aveva a cuore la propria comunità
31/01 Riqualifica del lungolago, aperta la “fase 3” all’altezza di piazza Stoppani
FEBBRAIO
01/02 In vendita il Ferrhotel in via Balicco, il Comune rinuncia alla prelazione
06/02 “La piccola impresa che vorrei”: c’è il brevetto per “Helmit” del Badoni
12/02 Tragedia in Grignetta. Recuperati i corpi senza vita di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi
14/02 Nel 2024 aumentano le imprese lariane: +212 aziende registrate (+0,3%)
17/02 Garlate piange la scomparsa di Michele Polvara, presidente Acli e Alpino
18/02 Carnevalone 2025, presentati Re Resegone e Regina Grigna
25/02 Lecco è ufficialmente “Città amica dei bambini e degli adolescenti”
25/02 Mandello piange lo storico pasticcere Amerigo Alippi, aveva 88 anni
28/02 Finalmente si torna a parlare di Resegup, presentata l’edizione 2025
MARZO
01/03 L’Ospedale di Lecco compie 25 anni: “Tecnologia, innovazione ed eccellenza della cura”
03/03 Matteo Della Bordella, Dario Eynard e Mirco Grasso in vetta al Cerro Piergiorgio
04/03 Lecco piange Angela Chiappa: “Una vita dedicata agli ultimi”
07/03 Bellano dice addio all’ex sindaco Roberto Santalucia, uomo di grande cultura
10/03 E’ morto monsignor Angelo Brizzolari: “Non ha mai dimenticato la sua Civate”
13/03 Parcheggi a pagamento ai Resinelli: nuovi parcometri e arriva Telepass
14/03 ‘Umano, non umano’. Torna il Festival Leggermente, è la 16^ edizione
15/03 Pescarenico. Il Giglio compie 10 anni: “Presidio prezioso di legalità”
15/03 E’ grande il dolore per la morte di Silvia Anghileri, aveva 43 anni
17/03 Interreg MITICA: innovazione e formazione per il futuro delle MPMI transfrontaliere
19/03 Tragedia sul monte Magnodeno, morto un escursionista di 76 anni
20/03 Omicidio di Esino Lario, chiesti 25 anni di reclusione per Luciano Biffi
21/03 Olate: un altro bene confiscato alla mafia rinasce a nuova vita
21/03 La Cisl piange Mariuccia Redaelli, una vita per il sindacato e i più deboli
21/03 Addio ad Antonella Goatin, artista e storica docente del Liceo Grassi
22/03 Rugby Serie A2. Rugby Lecco, cinquant’anni e non sentirli
23/03 Resegup 2025 è ufficialmente sold out! Assegnati tutti i pettorali
23/03 Lutto nel mondo del giornalismo lecchese, è morto Beppe Grossi
23/03 Colico e Bellano piangono Mattia e Ivan, morti in un tragico incidente
24/03 Merate: è morto Bruno Mauri, storico esponente della Lega
25/03 Nuovo Bione: bocciate tutte le offerte per lo studio di fattibilità
26/03 Civate, al via i lavori alla pista ciclabile: “Risolveranno il problema degli allagamenti”
26/03 Omicidio di Esino, Luciano Biffi condannato a 24 anni di carcere
26/03 Sci paralimpico, Pellizzari conquista due bronzi in Coppa del Mondo
26/03 Valmadrera piange Cristiana, scomparsa a soli 33 anni
27/03 Bellano, addio al passaggio a livello: lunedì al via i lavori per il sottopasso ferroviario
27/03 Antonio Rusconi nuovo presidente della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino
28/03 Merate: è morto Beppe Colombo, figura storica dell’Osgb
APRILE
01/04 Sci Club Lecco. Federico Pelizzari doppio titolo italiano e un argento ai Campionati Paralimpici
01/04 Cai Lecco. Voto unanime per la nuova presidente Paola Frigerio
01/04 Valmadrera piange Sergio Zerbi, è stato dirigente della Polisportiva
02/04 Addio a Giorgio Panzeri, giovane papà e anima dell’associazione Tagme
06/04 Che successo! Un fiume di gente per la 50^ Camminata dell’Amicizia
13/04 Il Liceo G.B. Grassi festeggia i 70 anni dell’intitolazione dell’Istituto con una giornata studio
17/04 Giù dalla Parete Fasana con gli sci: l’impresa della Guida Alpina Andrea Carì
17/04 I lavori in lungolago, riaperto il primo tratto di passeggiata
19/04 E’ morto Mario Moschetti, volto noto della politica e assessore a Lecco
21/04 È morto Papa Francesco: il mondo piange il pontefice della misericordia
22/04 Merate in lutto per Adobati, ex consigliere comunale e presidente del basket
23/04 L’Aido Olginate in lutto per la scomparsa di Pino Bonacina, storico volontario
23/04 Confartigianato. Silvia Dozio nominata vice presidente nazionale Movimento Donne Impresa
28/04 Arrampicata. Coppa del Mondo Speed in Cina, Beatrice Colli arriva in finale
MAGGIO
02/05 – A Mandello in tanti per l’addio a Luca Gallo: “Dio ti ha chiamato a giocare nella sua squadra”
05/05 – Dopo 25 anni sbloccata la Lecco–Bergamo, nuovo impulso alla Variante di Vercurago
07/05 – L’addio di Mandello a Giuseppe Moioli: “Ora allenerai gli angeli”
08/05 – Il progetto BeyondSnow riaccende i riflettori sui Piani d’Erna: quale futuro?
13/05 – ‘La piccola impresa che vorrei’, Confapi Lecco Sondrio premia i vincitori
15/05 – Overtourism, problema o opportunità? Parlano i sindaci del lago
21/05 – Maxi grandinata nell’olginatese: strade imbiancate, allagamenti e soccorsi al lavoro
24/05 – Minaccia terrorismo a Lecco. Chat jihadista e manuali per costruire ordigni: arrestato un ventenne
29/5 – Il Nameless torna a Lecco e si “sdoppia” con una tappa speciale a Barzio
GIUGNO
03/06 – Caduta fatale in Trentino, è morto il Ragno della Grignetta Cristian Brenna
07/06 – Spettacolo Resegup 2025: vittoria e record per Kevin Kibet e Fabiola Conti
11/06 – SS36. Si corre troppo nel tunnel del Barro e nell’attraversamento, in arrivo i tutor
14/06 – La città in marcia con il Lecco Pride: “Rivendichiamo dignità, vita, libertà”
16/06 – Il premanese Dino Tenderini nello staff azzurro: sarà al fianco di Gattuso in Nazionale
19/06 – Lorenzo Riva è il nuovo presidente di Lario Reti Holding
21/06 – Maltempo e forti raffiche di vento, crolla la ruota panoramica di Lecco
29/06 – Confartigianato Lecco celebra 80 anni di storia, imprese e comunità
30/06 – In tanti allo spettacolo pirotecnico che chiude la “Festa del Lago e della Montagna”
LUGLIO
03/07 – Un fiume di volontari al lavoro per rimettere in funzione la diga del Paradone
04/07 – Venduta l’Isola Viscontea: il gioiello sul fiume Adda verso una rinascita turistica
08/07 – Rischiavano di perdere la casa: “Li abbiamo aiutati grazie alla legge Salva Suicidi”
09/07 – Grandi numeri per la 6^ edizione del Lecco Film Fest, 5 mila presenze
15/07 – Lecco. Nominato il nuovo Prefetto, da Piacenza arriva Paolo Ponta
16/07 – Tragico incidente a Monte Marenzo, le due vittime sono calolziesi
22/07 – Violenta rapina in discoteca, fermata una baby gang composta da 5 lecchesi
25/07 – Infortunio alle Universiadi, il ginnasta lecchese Bonicelli in coma farmacologico
AGOSTO
01/08 – Bosisio, vandalismi al battello: identificati i responsabili, sono minorenni
02/08 – Confessa di aver ucciso la moglie durante un controllo dei Carabinieri: fermato nella notte a Lecco
02/08 – Al via oggi ItLUG Lecco 2025, la due giorni dedicata ai mattoncini LEGO
07/08 – Rancio. Il futuro dell’ex Vellutificio Redaelli: case, parcheggi e un’area verde
09/08 – Viveva in casa col fratello morto da anni, macabra scoperta a Galbiate
09/08 – Sagra delle Sagre 2025, inaugurata la 60^ edizione
13/08 – Sul balcone sotto il sole a 34 gradi, dieci cuccioli salvati dai veterinari di Ats e Carabinieri
23/08 – Giovane talento di Ballabio vola alla più famosa scuola di danza di Parigi
30/08 – Piani d’Erna protagonisti: tappa lecchese del progetto Cuori Olimpici
30/08 – Sul Resegone neanche il maltempo guasta la festa per i 100 anni della Croce
SETTEMBRE
01/09 Valvarrone. Al via il progetto di recupero del sito minerario dismesso di Lentreè
03/09 Lecco piange Rosa Flauto, con il marito fondò la storica Pizzeria Capri
03/09 Colico con Sondrio, 6 settembre 2026 la presunta data del referendum
09/09 Fitz Roy. Prima invernale della via Casarotto per Della Bordella e Majori
11/09 Fratelli d’Italia: “Boscagli nostro candidato sindaco”. Minuzzo capogruppo
12/09 Amianto all’ex Leuci, sei dipendenti vincono la causa: “Risultato storico”
15/09 Motoraduno Guzzi, conclusa un’edizione di “transito”. E si guarda già al 105°
18/09 Estate senza treni sul Lario: i sindaci tracciano un bilancio
20/09 Elezioni 2026, Gattinoni in campo per il bis: “Lecco ci aspetta, noi continuiamo”
21/09 Tragedia a Brivio, due ragazze morte investite
25/09 Giallo a Colico. Il cadavere di un uomo ritrovato in un magazzino
25/09 Elezioni 2026. Riccardo Mariani torna in campo: sarà candidato sindaco per Casa Comune
26/09 Mondiali Canottaggio 2025: il mandellese Panizza oro con il 4 di coppia
26/09 Bellano. Il Festival dei Borghi porta sul Lago di Como cultura, identità e futuro
27/09 L’eternità in un attimo: celebrati 130 anni della Società Canottieri Lecco
27/09 Lecco ha ricordato, chiamandoli per nome uno ad uno, i bambini uccisi a Gaza e Israele
28/09 Tragedia sfiorata: grosso masso piomba sulla SS36 tra Lecco e Abbadia (direzione Nord)
30/09 Nameless Festival ritorna a Lecco e svela le prime novità del 2026
30/09 Dopo 8 anni di lavori riapre il Teatro della Società, inaugurazione il 29 novembre
OTTOBRE
01/10 Teleriscaldamento. Via libera al ‘polo’ di calore al Caleotto… con due canne fumarie alte 25 metri
01/10 I Picett del Grenta patrimonio culturale immateriale del comune di Valgreghentino
02/10 Sessualità e affettività: apre un nuovo spazio di ascolto e supporto per i giovani
02/10 Lecco ‘urla’ per la Palestina, un migliaio di persone in marcia per fermare il genocidio
05/10 Addio a Mario Lino Panzeri, storico capogruppo degli Alpini di Calolziocorte
06/10 Vigili del Fuoco, firmato il disciplinare di incarico per la nuova caserma di Lecco
09/10 Depressione perinatale: a Lecco un modello di prevenzione
10/10 Addio a Claudio Redaelli, penna storica del giornalismo lecchese
11/10 Grosso incendio a La Valletta Brianza, distrutto il monastero della Bernaga
11/10 Spray al peperoncino in aula: intera classe intossicata al Bertacchi, maxi intervento dei soccorsi
12/10 Tifoso del Lecco cade dagli spalti durante AlbinoLeffe-Lecco e finisce all’ospedale
14/10 Mariangela Buzzoni ed Enrico Bendetti lasciano il Rifugio Bogani dopo 31 anni
15/10 LeccoTourism debutta al TGG Travel Experience di Rimini
15/10 La Cooperativa Dimensione Lavoro celebra 40 anni, la visita di Mons. Delpini
16/10 A Elisabetta Sgarbi il Premio Manzoni alla Carriera 2025
16/10 Rancio, nuova vita per l’ex Vellutificio: residenze, verde e servizi per il quartiere
16/10 Ritrovato cadavere nei boschi tra Civate e Valmadrera
17/10 Telefono Donna: “Vietare l’educazione sessuale a scuola è un passo indietro per il paese”
17/10 Bellano è Best Tourism Villages 2025. In Cina la cerimonia del prestigioso riconoscimento
17/10 Gli scout lecchesi celebrano 80 anni: “Modello educativo ancora attualissimo”
18/10 Colico, deputato Zoffili e volontari presi a sassate dagli spacciatori nei boschi
18/10 Olio lariano in crisi: “È diventato più difficile che fare il vino”
20/10 La funivia di Erna cambia pelle: “Struttura più accogliente, in dialogo con le montagne”
21/10 Andrea Panizza premiato a Palazzo Pirelli per l’oro mondiale nel canottaggio
21/10 Casatenovo, allarme per un toro in libertà nella Valle Nava
22/10 Turismo. Lecco è tra le sei province più internazionali nel 2024
23/10 Elezioni 2026, Mauro Fumagalli candidato sindaco per il ‘gruppo civico’
24/10 Rifugio Santa Rita, installato il nuovo ponte radio per i soccorsi in montagna
24/10 Mandello. Il Mulino Ripamonti al centro dell’attenzione di regione
26/10 La Fisi Alpi Centrali premia lo Sci Club Lecco, come prima società civile per lo Sci Alpino
27/10 Concluso il progetto di ripristino delle Pietre Miliari: 16 quelle ridipinte
28/10 Canottieri Lecco, Cariboni si dimette, con lui altri cinque: decade il consiglio direttivo
NOVEMBRE
01/11 CNSAS e Comprensorio Caccia uniscono le forze per le ricerche in montagna
02/11 Molteno intitola una via a Lucio Battisti, omaggio all’illustre concittadino
03/11 Deviscio premiata a Golosaria: l’eccellenza caprina lecchese conquista Milano
06/11 La Prefettura di Lecco compie 30 anni: “Presidio di legalità e garanzia di prossimità”
08/11 La Scuola di Sci Piani di Bobbio premiata da Regione Lombardia per longevità ed eccellenza
09/11 Monastero della Bernaga, 125 metri di focaccia alla luganega per aiutare la ricostruzione
09/11 Dolore a Mandello per la morte di Ermanno Fasoli ex campione di pugilato
10/11 Lorenzo Bonicelli si racconta dopo l’infortunio, il dialogo allo specchio: “So che hai paura, ma non mollare”
12/11 Lutto nell’imprenditoria: è morto Pietro Sala, fondatore di Maxi Sport
13/11 Minaccia di buttarsi dal ponte di Paderno, salvato dalle forze dell’ordine e dai sanitari
13/11 Lutto a Introbio, è morto il consigliere Aldo Rupani
14/11 Premio Madonna del Ghisallo 2025: tra i premiati anche Filippo Conca, campione d’Italia di ciclismo
14/11 Un anno di Officina Badoni: un luogo di relazioni che ha ispirato una comunità
15/11 Premana in lutto, è morto il volontario caduto in bici diretto in Croce Rossa per il turno
17/11 Presentato “Abbassa il Rischio” il progetto per educare alle buone pratiche in montagna
17/11 Qualità amministrativa: Lecco indietro nel ranking del Sole 24 Ore rispetto ai vicini lombardi
18/11 Nel cantiere di Dervio varata una nuova nave ibrida per il Lago di Como
20/11 Rugby Lecco celebra 50 anni tra frango, placcaggi e identità bluceleste
20/11 E’ morto Enrico Demaldè, campione di corsa e professore di ginnastica
21/11 Cairoli59: inaugurata a Lecco una nuova frontiera dell’abitare sociale
22/11 Elezioni 2026. Fasoli apre la sede elettorale: “Riparte il lavoro di squadra”
24/11 A Lecco una mummia tra “le più belle del mondo”. Molto partecipate le visite al cimitero
25/11 L’Avis Provinciale celebra 30 anni di solidarietà, responsabilità e volontariato
25/11 Dopo la frana di tre anni fa, conclusi i lavori sulla nuova Lecco-Ballabio
26/11 Fisky. I Falchi Lecco vincono la classifica di società skyrunning 2025
27/11 Cuochi di Lecco, Di Bella ammette: “Un anno difficile dopo le perdite nel direttivo”
29/11 Teatro della Società. Dopo 8 anni di lavori si riapre il sipario: “Che meraviglia!”
29/11 Premio Manzoni alla Carriera a Elisabetta Sgarbi: “Vita nel segno della cultura”
DICEMBRE
01/12 Qualità della vita 2025, la Provincia di Lecco al 15° posto
03/12 La Casa della Carità di Lecco compie 3 anni: numeri in crescita per tutti i servizi
03/12 Karolina Galli è campionessa mondiale di danza: “Sono felicissima!”
04/12 Ospedale di Merate, attivato il nuovo Day Hospital per lo scompenso cardiaco
04/12 Vigili del Fuoco Lecco: 3.600 interventi in 11 mesi, crescono i danni d’acqua e dissesti statici
04/12 Introbio piange Remo Buzzoni: barista, edicolante e fondatore del Soccorso Centro Valsassina
04/12 Elicottero precipitato: è di Valmadrera il giovane 29enne deceduto
06/12 Vuole passare la nottata in cima alla Grignetta, ma rischia l’assideramento: 20enne elisoccorso
07/12 La città festeggia i benemeriti 2025: consegnati i San Nicolò d’Oro a Invernizzi, Agostoni e Valassi
09/12 Ponte dell’Immacolata: a Lecco 50% dei visitatori in più rispetto al 2024
09/12 Calvin Harris al Nameless Festival 2026: live in Italia dopo 13 anni
10/12 Consegnati i Premi Panathlon 2025, Filippo Conca atleta dell’anno
11/12 Michele Peccati è il nuovo presidente della società Canottieri Lecco
11/12 Al via i lavori nell’area esterna della Piccola: “Un nuovo spazio moderno e accogliente”
11/12 Merate, l’ex sindaco Panzeri assolto dall’accusa di diffamazione per il caso Ronchi
12/12 Il 2025 di Confartigianato Imprese Lecco: “Si chiude un anno straordinario”
12/12 Bione, proposta da oltre 20 milioni per il nuovo centro sportivo
13/12 Carcano S.p.A., un anno di crisi: i sindacati chiedono intervento urgente in Regione
13/12 Trent’anni di Comando Provinciale: Lecco celebra il legame con l’Arma dei Carabinieri
15/12 Intervista al sindaco Gattinoni: “In questi cinque anni, Lecco è davvero cambiata”
15/12 Ospedale, 12 bimbi nati in un giorno: “Giornata intensa ma emozionante”
15/12 Il Ministro Salvini ‘posa’ la prima pietra della ciclabile Lecco-Abbadia: “Un’opera attesa da anni”
16/12 Confcommercio Lecco traccia il bilancio del 2025: “L’associazione cresce e guarda al futuro”
17/12 Barzio. Un secolo di sci in Valsassina, successo per la serata
17/12 Confindustria Lecco-Sondrio, bilancio positivo per il 2025: “Export in crescita e occupazione stabile”
17/12 Nuova legge per la montagna: Lecco diventa un comune montano
21/12 Perledo inaugura lo svincolo di Riva di Gittana: unirà SP72 e Strada del Verde
21/12 “AI to Touch”: il Politecnico consegna a UICI Lombardia quaranta opere inclusive
22/12 Progetti Emblematici: quattro interventi nella provincia di Lecco per 8 milioni di euro
23/12 1,8 milioni di euro da Fondazione Cariplo al progetto Lu.C.I.A. per rilanciare il Manzoni
24/12 La magia delle fiaccolate dell’Antivigilia sulle montagne lecchesi
25/12 Sfilata dei carri a Mandello, la pioggia non spegne la magia