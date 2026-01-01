Lecco e provincia: i fatti più significativi del 2025

LECCO – Mentre il 2025 si avvia alla conclusione, è tempo di tracciare un bilancio degli eventi che ne hanno segnato il corso. Un anno influenzato da avvenimenti di portata globale — tra crisi internazionali, mutamenti politici, tensioni economiche e rapide trasformazioni tecnologiche — che hanno avuto riflessi concreti anche sui territori.

In questo contesto, Lecco e la sua provincia hanno vissuto mesi intensi, scanditi da fatti di cronaca, temi di attualità, dinamiche economiche e sociali, cultura, sport e ambiente. Nelle notizie che seguono ripercorriamo i principali avvenimenti lecchesi che hanno caratterizzato il 2025, offrendo ai lettori una sintesi chiara e ordinata di un anno che si chiude, lasciando aperte nuove sfide e prospettive per il futuro.

A tutti i lettori, l’augurio di un anno nuovo sereno, consapevole e ricco di opportunità. Buon anno.

GENNAIO

07/01 Lecco piange Renato e Francesco Porcu, padre e figlio morti lo stesso giorno

09/01 Lecco dice addio ad Agnese Bregaglio, una vita spesa per i più bisognosi

09/01 Lecco – Bergamo: forse è la volta buona. Firmata la convenzione per la variante di Vercurago

12/01 Ospedale. A Lecco 1.852 parti nel 2024. Tommaso e Camilla i nomi più scelti

12/01 La grande famiglia del Centro Sport Abbadia in festa per il 50° anniversario

15/01 Qc Terme a Mandello, il gruppo ufficializza l’investimento

17/01 Morta dopo un tragico schianto, sabato in Basilica i funerali di Jennifer Alcani

25/01 E’ morto Lorenzo Grignani, 16enne coinvolto nell’incidente in moto a Olginate

25/01 Addio all’imprenditore Giampietro Bernabeo, storico titolare della Beneri

27/01 Dolore per la morte dell’imprenditore Oscar Sala, aveva 62 anni

27/01 Valmadrera piange Davide Vassena, imprenditore che aveva a cuore la propria comunità

31/01 Riqualifica del lungolago, aperta la “fase 3” all’altezza di piazza Stoppani

FEBBRAIO

01/02 In vendita il Ferrhotel in via Balicco, il Comune rinuncia alla prelazione

06/02 “La piccola impresa che vorrei”: c’è il brevetto per “Helmit” del Badoni

12/02 Tragedia in Grignetta. Recuperati i corpi senza vita di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi

14/02 Nel 2024 aumentano le imprese lariane: +212 aziende registrate (+0,3%)

17/02 Garlate piange la scomparsa di Michele Polvara, presidente Acli e Alpino

18/02 Carnevalone 2025, presentati Re Resegone e Regina Grigna

25/02 Lecco è ufficialmente “Città amica dei bambini e degli adolescenti”

25/02 Mandello piange lo storico pasticcere Amerigo Alippi, aveva 88 anni

28/02 Finalmente si torna a parlare di Resegup, presentata l’edizione 2025

MARZO

01/03 L’Ospedale di Lecco compie 25 anni: “Tecnologia, innovazione ed eccellenza della cura”

03/03 Matteo Della Bordella, Dario Eynard e Mirco Grasso in vetta al Cerro Piergiorgio

04/03 Lecco piange Angela Chiappa: “Una vita dedicata agli ultimi”

07/03 Bellano dice addio all’ex sindaco Roberto Santalucia, uomo di grande cultura

10/03 E’ morto monsignor Angelo Brizzolari: “Non ha mai dimenticato la sua Civate”

13/03 Parcheggi a pagamento ai Resinelli: nuovi parcometri e arriva Telepass

14/03 ‘Umano, non umano’. Torna il Festival Leggermente, è la 16^ edizione

15/03 Pescarenico. Il Giglio compie 10 anni: “Presidio prezioso di legalità”

15/03 E’ grande il dolore per la morte di Silvia Anghileri, aveva 43 anni

17/03 Interreg MITICA: innovazione e formazione per il futuro delle MPMI transfrontaliere

19/03 Tragedia sul monte Magnodeno, morto un escursionista di 76 anni

20/03 Omicidio di Esino Lario, chiesti 25 anni di reclusione per Luciano Biffi

21/03 Olate: un altro bene confiscato alla mafia rinasce a nuova vita

21/03 La Cisl piange Mariuccia Redaelli, una vita per il sindacato e i più deboli

21/03 Addio ad Antonella Goatin, artista e storica docente del Liceo Grassi

22/03 Rugby Serie A2. Rugby Lecco, cinquant’anni e non sentirli

23/03 Resegup 2025 è ufficialmente sold out! Assegnati tutti i pettorali

23/03 Lutto nel mondo del giornalismo lecchese, è morto Beppe Grossi

23/03 Colico e Bellano piangono Mattia e Ivan, morti in un tragico incidente

24/03 Merate: è morto Bruno Mauri, storico esponente della Lega

25/03 Nuovo Bione: bocciate tutte le offerte per lo studio di fattibilità

26/03 Civate, al via i lavori alla pista ciclabile: “Risolveranno il problema degli allagamenti”

26/03 Omicidio di Esino, Luciano Biffi condannato a 24 anni di carcere

26/03 Sci paralimpico, Pellizzari conquista due bronzi in Coppa del Mondo

26/03 Valmadrera piange Cristiana, scomparsa a soli 33 anni

27/03 Bellano, addio al passaggio a livello: lunedì al via i lavori per il sottopasso ferroviario

27/03 Antonio Rusconi nuovo presidente della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino

28/03 Merate: è morto Beppe Colombo, figura storica dell’Osgb

APRILE

01/04 Sci Club Lecco. Federico Pelizzari doppio titolo italiano e un argento ai Campionati Paralimpici

01/04 Cai Lecco. Voto unanime per la nuova presidente Paola Frigerio

01/04 Valmadrera piange Sergio Zerbi, è stato dirigente della Polisportiva

02/04 Addio a Giorgio Panzeri, giovane papà e anima dell’associazione Tagme

06/04 Che successo! Un fiume di gente per la 50^ Camminata dell’Amicizia

13/04 Il Liceo G.B. Grassi festeggia i 70 anni dell’intitolazione dell’Istituto con una giornata studio

17/04 Giù dalla Parete Fasana con gli sci: l’impresa della Guida Alpina Andrea Carì

17/04 I lavori in lungolago, riaperto il primo tratto di passeggiata

19/04 E’ morto Mario Moschetti, volto noto della politica e assessore a Lecco

21/04 È morto Papa Francesco: il mondo piange il pontefice della misericordia

22/04 Merate in lutto per Adobati, ex consigliere comunale e presidente del basket

23/04 L’Aido Olginate in lutto per la scomparsa di Pino Bonacina, storico volontario

23/04 Confartigianato. Silvia Dozio nominata vice presidente nazionale Movimento Donne Impresa

28/04 Arrampicata. Coppa del Mondo Speed in Cina, Beatrice Colli arriva in finale

MAGGIO

02/05 – A Mandello in tanti per l’addio a Luca Gallo: “Dio ti ha chiamato a giocare nella sua squadra”

05/05 – Dopo 25 anni sbloccata la Lecco–Bergamo, nuovo impulso alla Variante di Vercurago

07/05 – L’addio di Mandello a Giuseppe Moioli: “Ora allenerai gli angeli”

08/05 – Il progetto BeyondSnow riaccende i riflettori sui Piani d’Erna: quale futuro?

13/05 – ‘La piccola impresa che vorrei’, Confapi Lecco Sondrio premia i vincitori

15/05 – Overtourism, problema o opportunità? Parlano i sindaci del lago

21/05 – Maxi grandinata nell’olginatese: strade imbiancate, allagamenti e soccorsi al lavoro

24/05 – Minaccia terrorismo a Lecco. Chat jihadista e manuali per costruire ordigni: arrestato un ventenne

29/5 – Il Nameless torna a Lecco e si “sdoppia” con una tappa speciale a Barzio

GIUGNO

03/06 – Caduta fatale in Trentino, è morto il Ragno della Grignetta Cristian Brenna

07/06 – Spettacolo Resegup 2025: vittoria e record per Kevin Kibet e Fabiola Conti

11/06 – SS36. Si corre troppo nel tunnel del Barro e nell’attraversamento, in arrivo i tutor

14/06 – La città in marcia con il Lecco Pride: “Rivendichiamo dignità, vita, libertà”

16/06 – Il premanese Dino Tenderini nello staff azzurro: sarà al fianco di Gattuso in Nazionale

19/06 – Lorenzo Riva è il nuovo presidente di Lario Reti Holding

21/06 – Maltempo e forti raffiche di vento, crolla la ruota panoramica di Lecco

29/06 – Confartigianato Lecco celebra 80 anni di storia, imprese e comunità

30/06 – In tanti allo spettacolo pirotecnico che chiude la “Festa del Lago e della Montagna”

LUGLIO

03/07 – Un fiume di volontari al lavoro per rimettere in funzione la diga del Paradone

04/07 – Venduta l’Isola Viscontea: il gioiello sul fiume Adda verso una rinascita turistica

08/07 – Rischiavano di perdere la casa: “Li abbiamo aiutati grazie alla legge Salva Suicidi”

09/07 – Grandi numeri per la 6^ edizione del Lecco Film Fest, 5 mila presenze

15/07 – Lecco. Nominato il nuovo Prefetto, da Piacenza arriva Paolo Ponta

16/07 – Tragico incidente a Monte Marenzo, le due vittime sono calolziesi

22/07 – Violenta rapina in discoteca, fermata una baby gang composta da 5 lecchesi

25/07 – Infortunio alle Universiadi, il ginnasta lecchese Bonicelli in coma farmacologico

AGOSTO

01/08 – Bosisio, vandalismi al battello: identificati i responsabili, sono minorenni

02/08 – Confessa di aver ucciso la moglie durante un controllo dei Carabinieri: fermato nella notte a Lecco

02/08 – Al via oggi ItLUG Lecco 2025, la due giorni dedicata ai mattoncini LEGO

07/08 – Rancio. Il futuro dell’ex Vellutificio Redaelli: case, parcheggi e un’area verde

09/08 – Viveva in casa col fratello morto da anni, macabra scoperta a Galbiate

09/08 – Sagra delle Sagre 2025, inaugurata la 60^ edizione

13/08 – Sul balcone sotto il sole a 34 gradi, dieci cuccioli salvati dai veterinari di Ats e Carabinieri

23/08 – Giovane talento di Ballabio vola alla più famosa scuola di danza di Parigi

30/08 – Piani d’Erna protagonisti: tappa lecchese del progetto Cuori Olimpici

30/08 – Sul Resegone neanche il maltempo guasta la festa per i 100 anni della Croce

SETTEMBRE

01/09 Valvarrone. Al via il progetto di recupero del sito minerario dismesso di Lentreè

03/09 Lecco piange Rosa Flauto, con il marito fondò la storica Pizzeria Capri

03/09 Colico con Sondrio, 6 settembre 2026 la presunta data del referendum

09/09 Fitz Roy. Prima invernale della via Casarotto per Della Bordella e Majori

11/09 Fratelli d’Italia: “Boscagli nostro candidato sindaco”. Minuzzo capogruppo

12/09 Amianto all’ex Leuci, sei dipendenti vincono la causa: “Risultato storico”

15/09 Motoraduno Guzzi, conclusa un’edizione di “transito”. E si guarda già al 105°

18/09 Estate senza treni sul Lario: i sindaci tracciano un bilancio

20/09 Elezioni 2026, Gattinoni in campo per il bis: “Lecco ci aspetta, noi continuiamo”

21/09 Tragedia a Brivio, due ragazze morte investite

25/09 Giallo a Colico. Il cadavere di un uomo ritrovato in un magazzino

25/09 Elezioni 2026. Riccardo Mariani torna in campo: sarà candidato sindaco per Casa Comune

26/09 Mondiali Canottaggio 2025: il mandellese Panizza oro con il 4 di coppia

26/09 Bellano. Il Festival dei Borghi porta sul Lago di Como cultura, identità e futuro

27/09 L’eternità in un attimo: celebrati 130 anni della Società Canottieri Lecco

27/09 Lecco ha ricordato, chiamandoli per nome uno ad uno, i bambini uccisi a Gaza e Israele

28/09 Tragedia sfiorata: grosso masso piomba sulla SS36 tra Lecco e Abbadia (direzione Nord)

30/09 Nameless Festival ritorna a Lecco e svela le prime novità del 2026

30/09 Dopo 8 anni di lavori riapre il Teatro della Società, inaugurazione il 29 novembre

OTTOBRE

01/10 Teleriscaldamento. Via libera al ‘polo’ di calore al Caleotto… con due canne fumarie alte 25 metri

01/10 I Picett del Grenta patrimonio culturale immateriale del comune di Valgreghentino

02/10 Sessualità e affettività: apre un nuovo spazio di ascolto e supporto per i giovani

02/10 Lecco ‘urla’ per la Palestina, un migliaio di persone in marcia per fermare il genocidio

05/10 Addio a Mario Lino Panzeri, storico capogruppo degli Alpini di Calolziocorte

06/10 Vigili del Fuoco, firmato il disciplinare di incarico per la nuova caserma di Lecco

09/10 Depressione perinatale: a Lecco un modello di prevenzione

10/10 Addio a Claudio Redaelli, penna storica del giornalismo lecchese

11/10 Grosso incendio a La Valletta Brianza, distrutto il monastero della Bernaga

11/10 Spray al peperoncino in aula: intera classe intossicata al Bertacchi, maxi intervento dei soccorsi

12/10 Tifoso del Lecco cade dagli spalti durante AlbinoLeffe-Lecco e finisce all’ospedale

14/10 Mariangela Buzzoni ed Enrico Bendetti lasciano il Rifugio Bogani dopo 31 anni

15/10 LeccoTourism debutta al TGG Travel Experience di Rimini

15/10 La Cooperativa Dimensione Lavoro celebra 40 anni, la visita di Mons. Delpini

16/10 A Elisabetta Sgarbi il Premio Manzoni alla Carriera 2025

16/10 Rancio, nuova vita per l’ex Vellutificio: residenze, verde e servizi per il quartiere

16/10 Ritrovato cadavere nei boschi tra Civate e Valmadrera

17/10 Telefono Donna: “Vietare l’educazione sessuale a scuola è un passo indietro per il paese”

17/10 Bellano è Best Tourism Villages 2025. In Cina la cerimonia del prestigioso riconoscimento

17/10 Gli scout lecchesi celebrano 80 anni: “Modello educativo ancora attualissimo”

18/10 Colico, deputato Zoffili e volontari presi a sassate dagli spacciatori nei boschi

18/10 Olio lariano in crisi: “È diventato più difficile che fare il vino”

20/10 La funivia di Erna cambia pelle: “Struttura più accogliente, in dialogo con le montagne”

21/10 Andrea Panizza premiato a Palazzo Pirelli per l’oro mondiale nel canottaggio

21/10 Casatenovo, allarme per un toro in libertà nella Valle Nava

22/10 Turismo. Lecco è tra le sei province più internazionali nel 2024

23/10 Elezioni 2026, Mauro Fumagalli candidato sindaco per il ‘gruppo civico’

24/10 Rifugio Santa Rita, installato il nuovo ponte radio per i soccorsi in montagna

24/10 Mandello. Il Mulino Ripamonti al centro dell’attenzione di regione

26/10 La Fisi Alpi Centrali premia lo Sci Club Lecco, come prima società civile per lo Sci Alpino

27/10 Concluso il progetto di ripristino delle Pietre Miliari: 16 quelle ridipinte

28/10 Canottieri Lecco, Cariboni si dimette, con lui altri cinque: decade il consiglio direttivo

NOVEMBRE

01/11 CNSAS e Comprensorio Caccia uniscono le forze per le ricerche in montagna

02/11 Molteno intitola una via a Lucio Battisti, omaggio all’illustre concittadino

03/11 Deviscio premiata a Golosaria: l’eccellenza caprina lecchese conquista Milano

06/11 La Prefettura di Lecco compie 30 anni: “Presidio di legalità e garanzia di prossimità”

08/11 La Scuola di Sci Piani di Bobbio premiata da Regione Lombardia per longevità ed eccellenza

09/11 Monastero della Bernaga, 125 metri di focaccia alla luganega per aiutare la ricostruzione

09/11 Dolore a Mandello per la morte di Ermanno Fasoli ex campione di pugilato

10/11 Lorenzo Bonicelli si racconta dopo l’infortunio, il dialogo allo specchio: “So che hai paura, ma non mollare”

12/11 Lutto nell’imprenditoria: è morto Pietro Sala, fondatore di Maxi Sport

13/11 Minaccia di buttarsi dal ponte di Paderno, salvato dalle forze dell’ordine e dai sanitari

13/11 Lutto a Introbio, è morto il consigliere Aldo Rupani

14/11 Premio Madonna del Ghisallo 2025: tra i premiati anche Filippo Conca, campione d’Italia di ciclismo

14/11 Un anno di Officina Badoni: un luogo di relazioni che ha ispirato una comunità

15/11 Premana in lutto, è morto il volontario caduto in bici diretto in Croce Rossa per il turno

17/11 Presentato “Abbassa il Rischio” il progetto per educare alle buone pratiche in montagna

17/11 Qualità amministrativa: Lecco indietro nel ranking del Sole 24 Ore rispetto ai vicini lombardi

18/11 Nel cantiere di Dervio varata una nuova nave ibrida per il Lago di Como

20/11 Rugby Lecco celebra 50 anni tra frango, placcaggi e identità bluceleste

20/11 E’ morto Enrico Demaldè, campione di corsa e professore di ginnastica

21/11 Cairoli59: inaugurata a Lecco una nuova frontiera dell’abitare sociale

22/11 Elezioni 2026. Fasoli apre la sede elettorale: “Riparte il lavoro di squadra”

24/11 A Lecco una mummia tra “le più belle del mondo”. Molto partecipate le visite al cimitero

25/11 L’Avis Provinciale celebra 30 anni di solidarietà, responsabilità e volontariato

25/11 Dopo la frana di tre anni fa, conclusi i lavori sulla nuova Lecco-Ballabio

26/11 Fisky. I Falchi Lecco vincono la classifica di società skyrunning 2025

27/11 Cuochi di Lecco, Di Bella ammette: “Un anno difficile dopo le perdite nel direttivo”

29/11 Teatro della Società. Dopo 8 anni di lavori si riapre il sipario: “Che meraviglia!”

29/11 Premio Manzoni alla Carriera a Elisabetta Sgarbi: “Vita nel segno della cultura”

DICEMBRE

01/12 Qualità della vita 2025, la Provincia di Lecco al 15° posto

03/12 La Casa della Carità di Lecco compie 3 anni: numeri in crescita per tutti i servizi

03/12 Karolina Galli è campionessa mondiale di danza: “Sono felicissima!”

04/12 Ospedale di Merate, attivato il nuovo Day Hospital per lo scompenso cardiaco

04/12 Vigili del Fuoco Lecco: 3.600 interventi in 11 mesi, crescono i danni d’acqua e dissesti statici

04/12 Introbio piange Remo Buzzoni: barista, edicolante e fondatore del Soccorso Centro Valsassina

04/12 Elicottero precipitato: è di Valmadrera il giovane 29enne deceduto

06/12 Vuole passare la nottata in cima alla Grignetta, ma rischia l’assideramento: 20enne elisoccorso

07/12 La città festeggia i benemeriti 2025: consegnati i San Nicolò d’Oro a Invernizzi, Agostoni e Valassi

09/12 Ponte dell’Immacolata: a Lecco 50% dei visitatori in più rispetto al 2024

09/12 Calvin Harris al Nameless Festival 2026: live in Italia dopo 13 anni

10/12 Consegnati i Premi Panathlon 2025, Filippo Conca atleta dell’anno

11/12 Michele Peccati è il nuovo presidente della società Canottieri Lecco

11/12 Al via i lavori nell’area esterna della Piccola: “Un nuovo spazio moderno e accogliente”

11/12 Merate, l’ex sindaco Panzeri assolto dall’accusa di diffamazione per il caso Ronchi

12/12 Il 2025 di Confartigianato Imprese Lecco: “Si chiude un anno straordinario”

12/12 Bione, proposta da oltre 20 milioni per il nuovo centro sportivo

13/12 Carcano S.p.A., un anno di crisi: i sindacati chiedono intervento urgente in Regione

13/12 Trent’anni di Comando Provinciale: Lecco celebra il legame con l’Arma dei Carabinieri

15/12 Intervista al sindaco Gattinoni: “In questi cinque anni, Lecco è davvero cambiata”

15/12 Ospedale, 12 bimbi nati in un giorno: “Giornata intensa ma emozionante”

15/12 Il Ministro Salvini ‘posa’ la prima pietra della ciclabile Lecco-Abbadia: “Un’opera attesa da anni”

16/12 Confcommercio Lecco traccia il bilancio del 2025: “L’associazione cresce e guarda al futuro”

17/12 Barzio. Un secolo di sci in Valsassina, successo per la serata

17/12 Confindustria Lecco-Sondrio, bilancio positivo per il 2025: “Export in crescita e occupazione stabile”

17/12 Nuova legge per la montagna: Lecco diventa un comune montano

21/12 Perledo inaugura lo svincolo di Riva di Gittana: unirà SP72 e Strada del Verde

21/12 “AI to Touch”: il Politecnico consegna a UICI Lombardia quaranta opere inclusive

22/12 Progetti Emblematici: quattro interventi nella provincia di Lecco per 8 milioni di euro

23/12 1,8 milioni di euro da Fondazione Cariplo al progetto Lu.C.I.A. per rilanciare il Manzoni

24/12 La magia delle fiaccolate dell’Antivigilia sulle montagne lecchesi

25/12 Sfilata dei carri a Mandello, la pioggia non spegne la magia