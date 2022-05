Lecco e Rioni Playground, un’esplosione di sport in città

Dal 10 al 12 giugno giovani e associazioni sportive protagoniste alla Piccola

Sport e sfide anche nei rioni, quest’anno si comincia da Germanedo, Acquate e Santo Stefano

LECCO – Tre giornate di sport e sfide nei rioni di Germanedo, Acquate e Santo Stefano, dedicate ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e un’esplosiva tre giorni conclusiva (10-11-12 giugno) nel cuore della città, alla Piccola, in piazzale Cassin, questa l’edizione 2022 di Lecco Playground.

“L’anno scorso abbiamo voluto caratterizzare le attività alla piccola come luogo sempre più dedicato agli eventi e una di queste era dedicata allo sport, con l’impegno di proseguire poi nella relazione con le società sportive nella volontà di caratterizzare le attività che queste associazioni svolgono – ha detto l’assessore l’assessore Giovanni Cattaneo -. Lecco Playground vuole diventare un po’ un appuntamento fisso e in questi mesi abbiamo lavorato sul coinvolgimento dei rioni. Quest’anno abbiamo lavorato su Germanedo, Acquate e Santo Stefano, ma l’idea è di girare di anno in anno. L’attrattività della nostra città è fortemente legata alla sua identità, un’identità che vede nei rioni un ruolo centrale. Queste azioni, perciò, guardano soprattutto a un turismo di prossimità. La tre giorni finale, 10-12 giugno, vuole abbinare linguaggi e modalità che partono dallo sport ma poi coinvolgono età e passioni diverse. La Piccola ha un grande potenziale di accoglienza in termini numerici ma vuole attrarre in un punto strategico della città adulti, bambini, appassionati di una particolare disciplina per eventi importanti, ma anche per il riconoscimento del talento e della voglia di bambini e giovani di dedicarsi a uno sport tutto l’anno (sabato 11 giugno alle ore 18 la premiazione dei talenti lecchesi)”.

Sabato 14 maggio a Germanedo con l’orienteering fotografico, domenica 22 maggio ad Acquate con la caccia al tesoro sportiva e domenica 29 maggio a Santo Stefano con lo spartan kids, Lecco Playground sbarca nei rioni. I villaggi sportivi saranno allestiti a partire dalle 9.30 e fino alle 17 e qui i ragazzi saranno suddivisi in 3 fasce d’età: 6-8 anni, 9-11 anni e 12-14 anni e in squadre, per 3 giornate di sana competizione all’insegna dello sport. A ogni ragazzo verrà consegnato un pas-sport personale, da compilare coi propri dati e passioni sportive; sarà timbrato a ogni partecipazione e permetterà l’accesso alla tre giorni finale, dove si terrà anche la premiazione delle squadre.

“La città di Lecco, attraverso alcuni suoi rioni e lo spazio della ex piccola velocità, si riempie di sport. In base agli indici di sportività pubblicati dal Sole 24 Ore qualche mese fa la provincia di Lecco ai primi posti per Sport e Bambini – ha detto l’assessore Emanuele Torri -. Il nostro territorio, grazie al ruolo delle nostre associazioni sportive (circa un’ottantina in città), è una eccellenza sotto questo profilo. Associazioni sportive che hanno continuato con tanto coraggio e impegno negli ultimi due difficili anni. Mi auguro che questo evento sia prima di tutto una festa per celebrare chi continua a promuovere l’educazione attraverso lo sport. Quest’anno abbiamo voluto fortemente che la promozione di questo evento passasse attraverso le scuole, ci aspettiamo una partecipazione entusiastica”.

La tre giorni conclusiva, da venerdì 10 a domenica 12 giugno, sarà ancora una volta una grande festa dedicata allo sport: arrampicata, pugilato, fitness, ginnastica, badminton, equitazione, parcour, motocross, ciclismo, beach volley, basket, foobaskill, calcio, teqball, tennis, yoga, karate, danza, scherma, scacchi, pin pong, rugby, judo, skateboard, kick boxing… Piazzale Cassin aprirà i battenti alle 14 di venerdì e alle 12 di sabato e domenica con eventi sportivi e dimostrazioni, accompagnate da musica dal vivo e street food, oltre che da attrazioni pensate per i più piccoli. Attività, spettacoli, ospiti e tanto divertimento, per un evento in collaborazione con la Polisportiva Lecchese, le associazioni sportive del territorio e le rispettive federazioni e in partnership con Panathlon Club Lecco e Politecnico di Milano – Polo di Lecco, nell’ambito del patto per una comunità educante.

“Portare ai giovani un messaggio di positività dei valori dello sport. Durante le tre giornate verrà distribuita la Carta dei Diritti dei Ragazzi che viene promossa dal Panathlon: i ragazzi e le famiglie devono prendere coscienza che la bellezza del gioco e dello sport è fondamentale per la crescita delle nuove generazioni – ha detto il presidente Andrea Mauri -. Da non perdere l’evento che chiuderà l’iniziativa: la mostra sui 40 anni dalla vittoria dei Mondiali di Spagna ’82, raccontata attraverso le figurine, una passione, questa, che coinvolge bambini e adulti (dal 2 luglio presso la biblioteca civica). Saranno preparati anche approfondimenti sui 110 anni della Calcio Lecco e sui 100 anni della costruzione dello stadio Rigamonti-Ceppi. Una bella collaborazione e noi ci teniamo ad essere presenti dove si parla di sport, etica e giovani”.

LA LOCANDINA DI LECCO E RIONI PLAYGROUND