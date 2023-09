Lecco: ecco il catalogo delle esperienze autunnali

Le iniziative sono promosse nell’ambito di Land of colors e montagne e lago e rioni”

Cattaneo: “L’autunno a Lecco esalta i colori del bosco e della città”

LECCO – Il catalogo delle esperienze autunnali “Land of colors e montagne e lago e rioni” a Lecco propone anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre un calendario ricco di eventi, promossi dal servizio turismo del Comune di Lecco in collaborazione con gli operatori turistici del territorio.

In occasione dei 100 anni da quel regio decreto del 27 dicembre 1923 che unificò la città di Lecco, nei cataloghi delle esperienze di quest’anno vengono celebrati i diversi rioni del comune, la loro storia e le loro peculiarità. In ciascuna edizione del catalogo sono sotto la lente 5 rioni, in questa, dedicata all’autunno, si parla di Castello, Chiuso, Laorca, Lecco Centro e San Giovanni, oltre che del parco Monte Barro.

In questo catalogo due le macrocategorie di esperienze disponibili: “Lecco e i suoi rioni” e “Lecco e le sue montagne”, nelle quali rientrano attività all’area aperta come escursioni in bicicletta o a piedi, arrampicate in falesia e visite guidate ai luoghi simbolo o ad angoli meno conosciuti della città, con attività inclusive pensate alle famiglie e alle persone con disabilità.

Così l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo: “L’autunno a Lecco esalta i colori del bosco e della città: il catalogo turistico di questa stagione offre ai visitatori tanti spunti per scoprire il nostro territorio. Grazie alla collaborazione con le strutture alberghiere e recettive raggiungiamo in modo sempre più capillare i turisti e il portale Leccotourism – messo in rete con i canali regionali – diventa una porta di accesso a tutto il territorio lecchese”.

Per Lecco e i suoi rioni in programma: il 2 ottobre “Fitcamp training outdoor”, il 7 ottobre, il 4 novembre e il 2 dicembre “Centro storico e salita al Campanile”, l’8 ottobre “Itinerari fotografici manzoniani”, il 15 ottobre “Caccia al tesoro nel centro storico di Lecco”, il 21 ottobre “Fuga dalla città sul torrente Caldone”, il 22 ottobre “Chiuso tra arte, storia e letteratura”, il 28 ottobre “Alla scoperta di Orlando Sora e del cioccolato”, il 31 ottobre “Le streghe del Lario”, il 1° novembre “Nordic Walking tra i ponti di Lecco”, il 5 novembre “Alla scoperta dell’antico castello sopra Lecco”, l’11 novembre “Le donne di Manzoni tra storia e letteratura”, il 12 novembre “Visita al cimitero di Laorca”, il 19 novembre “Trekking urbano nella valle del Gerenzone”, il 25 novembre “Visita sulle orme dell’Abate Stoppani”, l’8 e il 16 dicembre “Christmas Tour” e il 9 dicembre “Lecco e i suoi alpinisti”.

Nella categoria Lecco e le sue montagne rientrano: il 1° ottobre “Stage di arrampicata in falesia con i Ragni di Lecco” e “Sul Monte Melma attraverso il Sentiero Spada”, il 7 ottobre “Cima al Resegone” e “Startrekking ai Resinelli”, l’8 ottobre “Foliage ai Piani Resinelli”, il 14 ottobre “Anello del Monte Magnodeno”, il 21 ottobre “La Stazione Ornitologica di Costa Perla”, il 22 ottobre “Da Lecco lungo il fiume Adda in bicicletta” e “Escursione con le Joelette ai Piani Resinelli”, il 29 ottobre “Rifugio Stoppani. Chi era costui?”, il 5 novembre “Da Lecco a Morterone in bicicletta”, il 18 novembre “Sentiero del Viandante da Abbadia Lariana a Lierna” e il 17 dicembre “Da Lecco ai monti della Brianza in bicicletta”.

Su leccotourism.it tutti gli altri appuntamenti, oltre agli aggiornamenti e la possibilità di prenotarsi alle esperienze. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Infopoint di piazza XX Settembre telefonando allo 0341 481485 o scrivendo a infopointlecco@comune.lecco.it. A questo collegamento è possibile scaricare il catalogo in formato digitale, disponibile anche in formato cartaceo presso l’Infopoint di piazza XX Settembre.