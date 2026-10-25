Le modifiche alla viabilità di settimana prossima

Da segnalare anche l’allestimento del mercato in centro

LECCO – Ecco le modifiche alla viabilità della prossima settimana a Lecco, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 28 ottobre:

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, tratto compreso tra i civici 94 e 96, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h per un intervento di nuovo allaccio fognatura, dalle 21 del 27 ottobre alle 6 del 28 ottobre;

via CORTI, incrocio via Previati, localizzato del restringimento della sede stradale per riparazione perdita idrica il 26 ottobre;

via BERNI, altezza del civico 2, divieto di transito per occupazione suolo pubblico per manutenzione straordinaria delle facciate dello stabile dalle 8.30 alle 17 il 31 ottobre;

via TONALE angolo via CALDONE, via GORIZIA civico 38 e via SAURO, restringimenti con istituzione senso unico alternato regolamentate da movieri, per sostituzione chiusini dal 26 al 30 ottobre.

Dal Comune segnalano inoltre che, in occasione della processione per la festa di tutti i santi del 1° novembre, è previsto il divieto di transito a partire dalle 15.20 e limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione, sul sagrato della Basilica di San Nicolò, in via San Nicolò, via Ongania, e sull’attraversamento via Parini.