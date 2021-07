Ancora una rissa segnalata nella zona della stazione di Lecco

Un 42enne è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

LECCO –I dintorni della stazione di Lecco sono stati ancora una volta teatro di un episodio di violenza: è accaduto poco prima della mezzanotte di sabato, quando un 42enne straniero è stato soccorso dal personale sanitario in seguito alle ferite riportate in uno scontro fisico.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce San Nicolò che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Lecco con ferite alla testa e al volto. E’ stato ricoverato in codice giallo. Presenti anche gli agenti della Questura per chiarire quanto accaduto in serata.

Solo un’ora più tardi, poco prima dell’una della notte, sul lungolago, una ragazza di 27 anni è stata soccorsa per un’intossicazione etilica.

Fatti che cadono nel primo fine settimana di ordinanza anti alcol emessa dal Comune di Lecco per cercare di frenare la violenza in città dopo settimana contrassegnate da risse e aggressioni. Dalle 19 alle 5 della mattina, fino al 2 agosto prossimo, non sarà possibile acquistare alcol ad asporto, detenerlo o consumarlo in strada nelle zone del centro città, della stazione e della Meridiana.