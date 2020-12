Lecco, entro due anni arriveranno i bus elettrici in città

Quasi 6 milioni di euro stanziati dallo Stato da investire sul Trasporto Pubblico Locale entro il 2023. Lecco punta sull’elettrico

Tra le altre novità annunciate da Linee Lecco wi-fi nei parcheggi pubblici e l’apertura del parcheggio al cimitero monumentale di via Parini

LECCO – Rete wi-fi nei parcheggi cittadini, l’inaugurazione, probabilmente già nel fine settimana, del parcheggio all’altezza del cimitero monumentale di via Parini con un innovativo metodo di pagamento e un piano in collaborazione con il Comune, finanziato dal Governo, per l’introduzione entro il 2023 dei bus elettrici. Sono diverse le novità annunciate dall’amministratore delegato di Linee Lecco Spa a poche settimane dalla fine dell’anno.

“Nonostante le difficoltà di questo 2020 Linee Lecco ha sempre lavorato nell’ottica di migliorare la qualità del trasporto pubblico locale e dei parcheggi cittadini in gestione” ha spiegato “per questo abbiamo messo a punto importanti investimenti che si concretizzeranno in nuovi servizi”.

Fibra ottica e wi-fi nei parcheggi

La prima novità riguarda il completamento, nei parcheggi comunali a pagamento gestiti da Linee Lecco, dell’installazione della rete wi-fi: “Si tratta di un investimento tecnologico importante che consentirà a tutti gli utenti di fruire di una connessione internet, da Rivabella all’Orsa Maggiore – ha commentato Frigerio – il servizio non sarà offerto solo al singolo cittadini ma anche alle istituzioni e alle società che potranno sottoscrivere un contratto per fruire della rete wi-fi”.

Il parcheggio nell’area ex-Piccola

“Come noto – ha proseguito l’Ad di Linee Lecco – il Comune di Lecco è diventato proprietario dell’area ex-Piccola e ha deciso di assegnarla alla nostra società. Proprio di recente abbiamo svolto dei sopralluoghi insieme al nostro responsabile dei parcheggi Matteo Anghileri e all’architetto Michele Spreafico. In accordo con l’amministrazione comunale porteremo avanti degli interventi. In primo luogo andrà stabilito dove sarà l’area parcheggio, in un’ottica di riqualificazione dell’area. Il 15 dicembre scadrà il contratto di gestione dell’attuale area di sosta che acquisiremo temporaneamente e non necessariamente con le stesse modalità. Stiamo lavorando sulla programmazione di un intervento, sempre in contatto con gli assessori di riferimento”.

Bus elettrici entro il 2023

Ammonta a quasi 6 milioni di euro il finanziamento stanziato dallo Stato a seguito di un bando sul Trasporto Pubblico Locale. Il Comune di Lecco investirà questa cifra nei prossimi 3 anni, come spiegato dall’assessore all’Ambiente e alle Pari Opportunità Renata Zuffi, per dotare il parco mezzi di Linee Lecco di bus elettrici: “Il bando parte da un finanziamento nazionale che ci è stato assegnato in quanto Comune non virtuoso per via del livello troppo alto di emissioni di CO2 – ha specificato – si divide in due ‘tranche’ da qui al 2023. La logica è quella di ampliare l’utilizzo dei mezzi diesel, obiettivo che in realtà Linee Lecco ha già perseguito, e quindi introdurre l’utilizzo dell’elettrico. Al momento – ha spiegato l’assessore – noi abbiamo indicato al Ministero i nostri progetti che, nel giro dei prossimi tre anni, sarebbero quelli di introdurre i bus elettrici sulle tratte urbane e, naturalmente, le infrastrutture per la ricarica dei mezzi. Stiamo aspettando risposta dal Ministero”. Nel progetto sono già state definite le tratte dove introdurre e sperimentare il mezzo elettrico: “Abbiamo pensato alle due circolare, la linea 2 e la linea 3, tratte urbane ‘in piano’ adatte a questo tipo di servizio” ha specificato il Direttore Cappello.

Nel fine settimana apre il parcheggio al cimitero monumentale di via Parini

Meteo permettendo, nel fine settimana Comune e Linee Lecco taglieranno il nastro del nuovo parcheggio al cimitero monumentale di via Parini: “Dovremmo riuscire a terminare i lavori di asfaltatura nella giornata di domani, sperando non piova – ha spiegato il responsabile Matteo Anghileri – dopo di che siamo pronti all’apertura, speriamo già nel fine settimana”. Nel parcheggio saranno presenti anche due stalli per la ricarica delle auto elettriche e verrà sperimentato un innovativo metodo di pagamento definito ‘Car in, car out’: “In sostanza l’utente non dovrà fare altro che avvicinare la sua carta di credito, o bancomat, o prepagata, che sia contactless, al lettore all’ingresso e all’uscita – ha spiegato Anghileri – in questo modo sarà possibile evitare di prendere il biglietto e poi fermarsi alla cassa”. Un’altra novità del parcheggio di via Parini sarà la colonnina SOS pensata per la riparazione delle biciclette: “Si tratta di un prototipo, la colonna sarà alta 1 metro e mezzo e avrà al suo interno gli attrezzi per la manutenzione base della bici. L’uso è gratuito e rivolto a chiunque ne abbia bisogno”. Se la sperimentazione avrà successo altre colonnine verranno installate: “Contiamo di metterne una quindicina in tutta la città” ha detto Anghileri.

Linee Lecco ‘pioniera’ del sistema di bigliettazione elettronica

Un’altra novità annunciata riguarda il sistema di bigliettazione elettronica che Linee Lecco sta mettendo a punto per essere pronta ad attivarla il prima possibile (già nei primi mesi del 2021, questo è l’auspicio). “La nostra società è la prima ad essersi attivata su questo fronte – hanno spiegato l’amministratore delegato Frigerio e il Direttore Cappello – in questa fase stiamo ultimando il monitoraggio del servizio, analizzando elementi quali il numero delle corse giornaliere delle linee, gli autisti, il tempo di percorrenza ed eventuali ritardi. Terminata questa analisi i dati verranno trasmessi all’agenzia a cui affideremo il servizio e con cui dovremo attivare il collegamento al sistema informatico per la vendita dei biglietti”. Una procedura sui cui, a quanto riferito dai numeri uno della società, Lecco sarebbe in largo anticipo: “Siamo praticamente dei pionieri – ha detto Cappello – ma confidiamo già entro il 2021 di poter cominciare la vendita dei biglietti in questa modalità”.

Il vice direttore Licata si presenta: “A disposizione dei cittadini”

La conferenza stampa è stata occasione anche per il neo vice-direttore Giuseppe Licata di presentarsi. Come annunciato nei mesi scorsi Licata prenderà il posto del direttore Cappello, prossimo al pensionamento nell’aprile 2021. 48 anni, di Alessandria, con un’esperienza prima nell’Azienda Ospedaliera di Alessandria come funzionario amministrativo esperto e poi nell’azienda di trasporti di Novi Ligure, è arrivato a Lecco lo scorso 1° ottobre: “Sono molto contento di essere qui, la realtà di Linee Lecco è molto migliore rispetto ad esperienze pregresse anche se, ovviamente, non mancano criticità”. Laureato in Giurisprudenza, il dott. Licata si è definito “amante delle regole”: “Ho già avuto modo di rilevare che il principio di trasparenza è il fiore all’occhiello di questa società. Sono pronto a lavorare, a disposizione dei cittadini” ha concluso.