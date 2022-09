Il calendario con le attività aggregative, sociali e culturali promosse dal Giglio

Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi via email o telefonicamente contattando l’organizzazione

LECCO – Ultime due settimane di settembre ricche di esperienze e iniziative legate al calendario di “Estate insieme over 60”, in collaborazione con molteplici realtà del territorio. Come da titolo, le attività aggregative, sociali e culturali promosse dal Giglio del Comune di Lecco sono rivolte ai cittadini lecchesi ultrasessantenni.

Martedì 20 previsto l’incontro di formazione rivolto ai consumatori “Contratti telefonici: come difenderci”, curato da Marina Rigamonti in collaborazione con ADOC. Ritrovo alle ore 9.45 al Circolo Campaniletto di Pescarenico, con prenotazione obbligatoria entro lunedì 19.

Dopo il rinvio a causa delle condizioni meteorologiche, riprogrammata per mercoledì 21 “I Camuni a Lecco?”, con una visita guidata alla scoperta delle incisioni rupestri di Maggianico a cura di Casto Pattarini di Auser Progetto Essere, a cui seguirà un aperitivo. Il ritrovo sarà alle ore 9.30 al Circolo dei fratelli Figini di Maggianico ed è richiesto un contributo di 4 euro.

Giovedì 22 alle 14.30 si terrà invece la tombola di fine estate con merenda all’oratorio di Acquate, realizzata in collaborazione con i pensionati FNP Cisl – Lecco: prenotazione obbligatoria entro lunedì 20 e quota di partecipazione di 3 euro.

L’ultima settimana di settembre comincerà con un trekking urbano lungo il Caldone martedì 27 alle ore 9.30, con ritrovo alla fermata del capolinea del bus 4 a Bonacina, a cura di Eco Urban Walk. Curato dal corso Enaip per panificatori e pasticceri l’aperitivo post-camminata. Richiesta la prenotazione entro venerdì 23 e una quota di partecipazione di 3 euro.

Giovedì 29 settembre la proiezione in cupola al Planetario a Palazzo Belgiojoso “I grandi miti del cielo” alle ore 15 (prenotazione entro martedì 27 e quota di 3 euro) e, per concludere, il laboratorio creativo floreale “L’estate sta finendo“, con aperitivo a seguire, alle 9.30 di venerdì 30 alla Casa di Quartiere di Laorca (ex scuola primaria), con prenotazione entro mercoledì 28 e quota di partecipazione di 4 euro.

In programma, infine, anche gli ultimi due appuntamenti con la camminata consapevole: per maggiori informazioni è possibile contattare Il Giglio. Per la prenotazione delle iniziative, sempre obbligatoria, il Giglio, sito in via Ghislanzoni 91, è disponibile da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ai numeri 0341 287592 e 348 5272116, o all’indirizzo ilgiglio@comune.lecco.it.