Lecco, Festa del Lago: i fuochi chiudono la 70ª edizione nonostante il maltempo

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fuochi d'artificio festa del lago 30 giugno 2026

Dopo il rinvio di 24 ore, i fuochi sono andati in scena davanti a un pubblico comunque numeroso, ma inferiore rispetto alla serata di ieri

LECCO – The show must go on. E così è stato. Nonostante un’altra serata condizionata dal vento, la 70ª Festa del Lago e della Montagna si è conclusa con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul lungolago di Lecco, recuperato dopo il rinvio di 24 ore.

fuochi d'artificio festa del lago 30 giugno 2026

Il maltempo ha però lasciato il segno fino all’ultimo. Se domenica erano state le forti raffiche di vento a impedire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, anche questa sera (lunedì) non sono mancati i momenti di dubbio. Prima la pioggia e poi ancora il forte vento hanno accompagnato le ore precedenti allo spettacolo, costringendo gli organizzatori a nuove valutazioni prima del definitivo via libera. Solo dopo le ultime verifiche tecniche è stato deciso di procedere, ritenendo che le condizioni del vento e del lago fossero compatibili con lo svolgimento in sicurezza.

fuochi d'artificio festa del lago 30 giugno 2026

Sul lungolago si è registrata un’affluenza inferiore rispetto a quella della serata di ieri, quando migliaia di persone erano già presenti in attesa dei fuochi prima del rinvio. Nonostante lo slittamento di 24 ore e le condizioni meteo ancora incerte, tuttavia, anche questa sera non sono mancati lecchesi e visitatori che hanno scelto di assistere allo spettacolo.

fuochi d'artificio festa del lago 30 giugno 2026

Una decisione presa anche considerando il notevole impegno organizzativo ed economico già sostenuto per l’allestimento dei fuochi.

fuochi d'artificio festa del lago 30 giugno 2026

Alle 22.30, i fuochi d’artificio hanno così illuminato il lago, mettendo il punto finale sulla 70ª edizione della Festa del Lago e della Montagna e consentendo di concludere regolarmente uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lecchese.

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