Oggi le celebrazioni per San Nicolò, patrono della città di Lecco

In basilica le celebrazioni e la consegna delle tradizionali mele

LECCO – Si celebra oggi, 6 dicembre, è la festa di San Nicolò, santo patrono di Lecco a cui è dedicata la basilica cittadina e la cui statua, recentemente restaurata, veglia sul lago.

Già ieri, domenica, si è entrati nel vivo della ricorrenza con la consegna dei San Nicolò d’Oro, le benemerenze cittadine (vedi articolo) ma è oggi che ricorre la festa del santo e le cerimonie religiose.

Alle 17 di oggi è prevista una messa con i bambini in basilica e a seguire, alle 18.30, la messa solenne al termine della quale saranno distribuite le tradizionali mele di San Nicolò

“Le celebrazioni che ci attendono sono l’occasione per radicare la nostra vicenda di cristiani e di cittadini dentro la lunga storia della nostra terra, per rinnovare quella dimensione insostituibile della fede che da sempre porta chi vive autenticamente la fede ad essere anche un buon cittadino, e per riflettere su un aspetto della vita e delle tradizioni del santo vescovo Nicolò per mettere in pratica anche oggi il suo insegnamento”, spiega il prevosto di Lecco e parroco di San Nicolò monsignor Davide Milani.

Infine, alle ore 21 di questa sera, sempre in Basilica e ad ingresso libero, si terrà lo spettacolo teatrale “L’amore viene dopo” per la regia di Matteo Riva, con Marta Zito e Matteo Bonanni, Greta Redaelli all’arpa. Voce solista di Silvia Pugliatti.