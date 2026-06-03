Lecco Film Fest, tre progetti di formazione per le nuove generazioni

Un sistema di progetti formativi dedicati a studenti, giovani autori e nuove generazioni di professionisti dell’audiovisivo

ROMA/LECCO – Il Lecco Film Fest – il festival promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo – che si terrà dal 2 al 5 luglio, conferma e rafforza anche per la settima edizione la propria vocazione educativa, con un sistema articolato di progetti formativi dedicati a studenti, giovani autori e nuove generazioni di professionisti dell’audiovisivo. Un percorso che unisce scuola, sperimentazione e accesso diretto al mondo del cinema attraverso tre iniziative principali: Opera Prima, Nuovi Talenti Lab e Sguardi in Formazione.

Opera Prima – Il corso di scrittura cinematografica per le scuole secondarie

Dal 1 al 4 luglio 2026, nell’ambito del Lecco Film Fest, torna la settima edizione di Opera Prima, il corso di scrittura per il cinema rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, vincitori dell’omonimo concorso promosso da Istituto G. Toniolo di Studi Superiori e dall’Associazione Amore per il Sapere.

Sulla scia delle precedenti edizioni, con questo corso, la Fondazione Ente dello Spettacolo e l’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori confermano la missione di educare ad uno sguardo critico e competente le nuove generazioni su caratteristiche, strutture e sensi del linguaggio audiovisivo contemporaneo. Inoltre, da quest’anno il percorso formativo si è ampliato durante l’anno scolastico: quattro incontri di introduzione alla scrittura per il cinema si sono svolti con cadenza mensile, da gennaio ad aprile 2026, con gli alunni e le alunne dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Bertacchi e del Liceo Scientifico e Musicale G.B. Grassi di Lecco. Il corso estivo, invece, si aprirà con la visione collettiva del film E.T. l’extra-terrestre di Steven Spielberg presso il Cinema Nuovo Aquilone, punto di partenza per un laboratorio intensivo di scrittura guidato dal tutor Davide Maria Zazzini. Le attività alterneranno momenti teorici, analisi filmica ed esercitazioni pratiche fino alla scrittura individuale di soggetti cinematografici.

Il percorso si concluderà il 4 luglio 2026 in piazza XX Settembre con la consegna degli attestati alla presenza delle istituzioni e degli enti promotori.

Nuovi Talenti Lab – Il percorso per giovani registi under 35

Tra i progetti formativi centrali del Lecco Film Fest torna anche Nuovi Talenti Lab, giunto alla settima edizione: il percorso gratuito, nato con l’obiettivo di sostenere le nuove generazioni di autori nel loro percorso creativo e professionale e realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, è dedicato a giovani registe e registi under 35.

Il laboratorio si propone come uno spazio di alta formazione e confronto, pensato per accompagnare i partecipanti nell’approfondimento dei linguaggi del cinema contemporaneo e nello sviluppo della propria identità autoriale. Attraverso incontri, momenti di tutoraggio e attività laboratoriali, i giovani filmmaker hanno l’opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti del settore cinematografico, sceneggiatori, produttori, critici e autori ospiti del festival.

Il percorso formativo affronta le diverse fasi della creazione cinematografica — dall’ideazione di un progetto alla costruzione narrativa, fino agli aspetti produttivi e distributivi — offrendo ai partecipanti strumenti concreti per orientarsi nel mondo dell’audiovisivo contemporaneo. All’interno del contesto del Lecco Film Fest, Nuovi Talenti Lab diventa inoltre un’occasione privilegiata di networking e crescita professionale.

Per saperne di più: https://www.leccofilmfest.it/lecco-film-fest-torna-nuovi-talenti-lab-il-percorso-formativo-gratuito-per-registi-under-35/

Sguardi in Formazione – Un percorso strutturato tra cultura e professioni del cinema

Sguardi in Formazione è il progetto di promozione culturale ed educativa del Lecco Film Fest che mira a favorire un accesso consapevole ai linguaggi audiovisivi e a sviluppare competenze nel campo del cinema e della comunicazione.

Il progetto nasce dall’esperienza maturata nelle precedenti edizioni del festival e ne sistematizza le attività formative, trasformandole in un percorso continuativo che integra educazione, esperienza diretta e partecipazione attiva.

Rivolto a giovani tra i 15 e i 35 anni, con particolare attenzione a chi si trova in condizioni di fragilità sociale o non è inserito in percorsi formativi o lavorativi, il progetto punta a creare opportunità concrete di inclusione culturale e professionale.

Elemento centrale del percorso è l’esperienza sul campo: i partecipanti sono coinvolti nelle attività del Lecco Film Fest e in contesti reali della filiera culturale, entrando in contatto con professionisti, dinamiche organizzative e linguaggi del cinema. Il festival diventa così una vera e propria piattaforma esperienziale, capace di unire formazione e pratica.

Il progetto prevede inoltre attività in collaborazione con realtà del territorio e con percorsi di accompagnamento educativo, rafforzando il legame tra cultura, formazione e inclusione sociale.

Con questi tre progetti, il Lecco Film Fest si conferma non solo come evento culturale, ma come vero e proprio laboratorio permanente di formazione, capace di accompagnare le nuove generazioni dentro le professioni del cinema e dell’audiovisivo.