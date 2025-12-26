Lecco. Finanziamento da 1,8 milioni per il progetto “Dalla società alla scuola”

Un progetto innovativo che unisce istituzioni, scuole e imprese per creare valore condiviso nel territorio lecchese

LECCO – Un contributo complessivo di 1.800.000 euro, di cui 400mila euro da Fondazione Cariplo e 1.400.000 euro da Regione Lombardia, è stato stanziato a favore del progetto “Dalla società alla scuola, dalla scuola alla società: istituzioni, scuole e imprese insieme per generare valore condiviso”, promosso dalla Provincia di Lecco, nell’ambito del bando Progetti Emblematici Maggiori – province di CR, NO, LC, PV (edizione 2025).

Si tratta di un progetto strategico per il territorio della provincia di Lecco, con particolare attenzione alla Brianza, finanziato da soggetti pubblici e privati per un totale di 3.871.800 euro. Il progetto sarà presentato venerdì 9 gennaio alle ore 10 durante una conferenza stampa nell’Aula Magna dell’Istituto Viganò di Merate, alla presenza dei rappresentanti di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Provincia di Lecco, Ufficio scolastico territoriale di Lecco, del partner di progetto Istituto Viganò, dei soggetti finanziatori Confindustria Lecco e Sondrio, Camera di Commercio Como-Lecco e Fondazione A. Badoni, nonché dei sostenitori Acinque Spa e Crédit Agricole Italia.

“Per la prima volta dopo la legge Delrio, la Provincia di Lecco ha avuto l’audacia di partecipare al bando Progetti Emblematici Maggiori – commenta la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann – Esprimo grande soddisfazione per questo prestigioso risultato, frutto di un percorso di coprogettazione che ha visto istituzioni pubbliche e scuole dialogare con il mondo dell’impresa per creare valore condiviso, superando i percorsi tradizionali legati esclusivamente alla didattica”.

“Abbiamo scelto strategicamente di realizzare un punto di attrattività per la Brianza, elaborando una proposta sostenibile, ragionata e condivisa, capace di rispondere a bisogni differenti ma unitaria nel promuovere lo sviluppo sociale del territorio, con un impatto concreto e duraturo sulla vita dei giovani – continua Hofmann – Un ringraziamento particolare va a Confindustria Lecco e Sondrio, Fondazione Badoni e Camera di Commercio di Como-Lecco, con cui abbiamo elaborato la proposta, e a Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per aver creduto nel nostro progetto”.

“Nel nostro territorio – sottolinea il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari – le difficoltà delle imprese nel reperire giovani con competenze tecniche e industriali adeguate non sono più un fenomeno episodico, ma un fattore strutturale che limita la capacità di crescere, innovare e competere, diventando un freno allo sviluppo del nostro sistema produttivo e dell’intero territorio. Da sempre, come Associazione, ci impegniamo a promuovere la cultura d’impresa e ad avvicinare i giovani al mondo produttivo, investendo risorse, idee ed energie in progetti di orientamento, dialogo e collaborazione con il sistema educativo”.

“Oggi, però, serve qualcosa di più: il coraggio di riconoscere che il mondo corre più velocemente dei modelli con cui siamo abituati a formare, orientare e accompagnare i giovani. Oltre a dibattere, studiare e comprendere sempre più a fondo queste dinamiche, diventa imprescindibile agire concretamente. La vera responsabilità di chi rappresenta l’impresa è trasformare il cambiamento in una leva di sviluppo e non in un fattore di esclusione – continua Campanari – Per questo riteniamo sia arrivato il momento di compiere un passo ambizioso e significativo, affiancando ai progetti già attivi un’iniziativa nuova, sfidante e lungimirante, capace di generare valore nel tempo e di costruire un ponte solido tra giovani, imprese e istituzioni. Un percorso che nasce grazie alla collaborazione con la Provincia di Lecco, i partner e tutti coloro che hanno scelto di investire non solo in un progetto, ma in una visione di futuro, che a breve verrà presentata nei dettagli”.

“La Camera di Commercio di Como-Lecco ha fin da subito espresso la ferma volontà di sostenere concretamente questa iniziativa, che per finalità e contenuti si colloca pienamente nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’Ente e risponde a esigenze concrete delle imprese – afferma il Presidente Ezio Vergani – Accolgo con grande soddisfazione il finanziamento accordato da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che ancora una volta dimostrano attenzione e sensibilità nei confronti delle istanze condivise da istituzioni pubbliche e soggetti privati per promuovere lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”.