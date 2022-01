Lecco. Finite le feste, si smonta l’albero di Natale in piazza

Si rimuove l’albero natalizio che era stato allestito in piazza Garibaldi

Le proiezioni luminose resteranno invece ancora qualche giorno, fino a domenica.

LECCO – All’indomani dell’Epifania, che come dice il detto ‘tutte le feste si porta via’, il capoluogo inizia a svestirsi dei suoi ‘abiti’ natalizi: in mattinata è iniziato l’intervento di rimozione dell’albero di Natale che era stato posizionato in piazza Garibaldi, all’angolo con via Nazario Sauro.

L’allestimento era stato offerto alla città dall’istituto bancario Fideuram e inaugurato il 3 dicembre insieme al presepe sul lungolago. L’albero, oltre ad avere decorato la piazza, è stato protagonista di una vicenda di cronaca decisamente curiosa, ovvero la sparizione dell’addobbo natalizio donato dalla Polizia di Stato. Grazie alle telecamere si è riusciti a risalire al ladro, un 25enne che è stato denunciato per il furto della pallina (vedi articolo).

Se l’albero di Natale saluta la piazza, la vicina pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà fino al 6 di febbraio.

Restano ancora pochi giorni invece per ammirare lo spettacolo delle proiezioni natalizie che hanno colorato il centro città durante questo periodo di feste, offerte dagli imprenditori dell’associazione “Amici di Lecco”. Domenica 9 gennaio sarà l’ultima serata in programma.