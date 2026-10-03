Lecco, fondo Tari da 38 mila euro: esenzione totale fino a 9.796 euro di Isee

La Giunta ha approvato i criteri del fondo di solidarietà: le domande saranno inserite in graduatoria e accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili

Emilio Minuzzo e Simone Brigatti: “Rispetto allo scorso anno, la misura è stata ulteriormente rafforzata con un’esenzione totale dalla Tari estesa ai nuclei familiari con un Isee fino a 9.796 euro”

LECCO – A Lecco le famiglie con un Isee fino a 9.796 euro potranno beneficiare dell’esenzione totale dalla Tari 2026. La misura è prevista dal nuovo fondo di solidarietà, i cui criteri sono stati approvati dalla Giunta comunale nella seduta di giovedì, con l’obiettivo di sostenere le fasce più deboli della cittadinanza nel pagamento della tassa sui rifiuti.

L’esenzione sarà riservata ai nuclei familiari con un Isee ordinario o corrente pari o inferiore a 9.796 euro. Il beneficio potrà essere richiesto per abitazioni appartenenti a qualsiasi categoria catastale, ad eccezione delle categorie A1, che comprende le abitazioni signorili, A8, relativa alle ville, e A9, che comprende castelli e palazzi di particolare pregio.

C’è però un ulteriore requisito per poter accedere all’agevolazione: il nucleo familiare dovrà aver regolarmente adempiuto al pagamento della Tari 2025, oppure essere stato esentato dal pagamento della tassa per la stessa annualità.

L’accesso all’esenzione non sarà automatico per tutti coloro che rientrano nella soglia Isee. Le domande ritenute ammissibili saranno infatti inserite in una graduatoria, stilata sulla base del valore dell’Isee presentato entro i termini previsti. La graduatoria sarà ordinata partendo dai valori Isee più bassi, dando quindi priorità alle situazioni con minore capacità economica. In caso di parità, sarà presa in considerazione la data di presentazione della domanda: precedenza, in questo caso, alla richiesta presentata per prima.

Il beneficio sarà riconosciuto fino a esaurimento delle risorse disponibili. Per il 2026 il fondo ammonta complessivamente a 38.000 euro, una cifra che potrà eventualmente essere incrementata qualora l’Amministrazione comunale decida successivamente di mettere a disposizione ulteriori risorse.

La misura rappresenta inoltre un rafforzamento dell’intervento già previsto lo scorso anno. Nel 2025 erano infatti previste tre fasce di agevolazione, mentre l’esenzione totale dalla Tari era riservata esclusivamente ai nuclei familiari con un Isee fino a 3.000 euro. Per il 2026 la soglia per ottenere l’esenzione completa viene quindi portata a 9.796 euro.

“Con questa misura confermiamo un impegno che l’Amministrazione aveva assunto fin dalla campagna elettorale: lavorare per ridurre il peso delle imposte a partire dalle fasce più fragili della popolazione”, spiegano l’assessore al Welfare sussidiario Emilio Minuzzo e l’assessore all’Ambiente Simone Brigatti.

“Rispetto allo scorso anno, la misura è stata ulteriormente rafforzata con un’esenzione totale dalla Tari estesa ai nuclei familiari con un Isee fino a 9.796 euro. In precedenza, infatti, erano previste tre fasce di agevolazione e l’esenzione totale riguardava esclusivamente i nuclei con Isee fino a 3.000 euro”.

“Si tratta quindi di un sostegno concreto rivolto a una platea più ampia di persone, con un ruolo centrale svolto dai servizi sociali, che consentono di intercettare le situazioni di bisogno e indirizzare le risorse verso le famiglie con maggiori difficoltà”, aggiungono gli assessori.

Per presentare la richiesta sarà necessario attendere la pubblicazione dell’avviso pubblico, che conterrà modalità e termini per la presentazione delle domande. L’avviso sarà pubblicato nei prossimi giorni nella sezione Avvisi del sito istituzionale del Comune di Lecco.