Lecco, giovedì il terzo appuntamento con Shopping di Sera

Dalle 20 spettacolo di danza itinerante per le vie del centro

Risposta positiva, anche grazie ai saldi, all’iniziativa, soddisfatti i commercianti

LECCO – Giro di boa per la ventiquattresima edizione di Shopping di Sera Lecco. Giovedì 17 luglio è in programma il terzo appuntamento di quest’anno. C’è attesa dopo i buoni risultati ottenuti nei primi due giovedì di luglio, in particolare il 10 con i negozi aperti e i saldi estivi appena iniziati.

“Queste aperture serali coordinate favoriscono l’accesso dei clienti, creando una città viva e accogliente anche verso i numerosi turisti stranieri presenti sul territorio – evidenzia il presidente di Federmoda Lecco, Oscar Riva – Siamo soddisfatti dei primi due giovedì di “Shopping di Sera” e ci attendiamo una buona risposta anche dal terzo appuntamento del 17 luglio”.

Anche il 17 luglio Confcommercio Lecco ha organizzato momenti di intrattenimento per quanti arriveranno a Lecco per lo shopping. Dalle ore 20 è previsto uno spettacolo di danza itinerante per le vie di Lecco. Da segnalare inoltre che alle ore 21 presso la Libreria Volante di via Bovara è prevista la presentazione del romanzo di Giovanni Cocco “Il mistero della cascata”.

L’iniziativa di Confcommercio Lecco – che vede attive a supporto anche le pagine Facebook e Instagram – continuerà fino a fine luglio con altre due date: 24 e 31 luglio. In particolare giovedì 24 luglio la città sarà animata dal programma del Lecco Jazz Festival con il concerto di Jowee Omicii in piazza Garibaldi dalle ore 21.