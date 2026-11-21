Messa al Santuario Nostra Signora della Vittoria con le autorità civili e militari

La ricorrenza del 21 novembre coincide con l’85° anniversario della battaglia di Culqualber. La funzione è stata celebrata dal prevosto monsignor Bortolo Uberti

LECCO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco hanno celebrato questa mattina, sabato 21 novembre, la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, e la Giornata dell’Orfano. La funzione religiosa si è svolta al Santuario Nostra Signora della Vittoria, alla presenza delle autorità civili e militari, di una rappresentanza dei Carabinieri con i familiari e degli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

La ricorrenza della Virgo Fidelis è stata istituita l’11 novembre 1949, quando Papa Pio XII, su proposta dell’allora Ordinario militare monsignor Carlo Alberto Ferrero, proclamò la Beata Vergine Maria patrona dell’Arma dei Carabinieri con il titolo di Virgo Fidelis, fissandone la celebrazione il 21 novembre.

La data coincide anche con l’85° anniversario della battaglia di Culqualber, combattuta nel 1941. In seguito a quegli eventi, alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, riconoscimento che ricorda il sacrificio dei militari e la loro vicinanza alle comunità.

La giornata è stata dedicata anche agli orfani dei Carabinieri caduti in pace e in guerra, sia in servizio sia al di fuori del servizio. Attraverso l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.), l’Arma provvede al sostegno negli studi dei figli dei militari deceduti, fino al conseguimento della laurea.

La celebrazione religiosa è stata officiata da monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma del territorio.