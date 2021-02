Prosegue l’intervento di messa in sicurezza del Teatro della Società a Lecco

Verifiche agli affreschi sulla volta e soffitto

LECCO – Ponteggi montati e lavori in corso al Teatro della Società di Lecco che dal 2017 attende la sua riapertura: all’esterno, le impalcature serviranno per il rifacimento parziale della copertura dell’edificio di piazza Garibaldi, all’interno invece si lavora alla messa in sicurezza delle parti strutturali elevate del teatro, in particolare alla volta e al soffitto.

Come spiegato dall’assessore ai lavori pubblici, Maria Sacchi, nel primo lotto dei lavori è compresa la messa a norma degli impianti, in modo da ottenere tutte le certificazioni necessarie per la riapertura, sarà inoltre aggiunta alla lista degli interventi anche l’installazione di un impianto di condizionamento dell’aria.

Seguirà un secondo lotto di lavori che riguarderà la riqualificazione del Caffé del Teatro e dei bagni del bar, la riverniciatura dei palchetti e la realizzazione di un dehors esterno.

Nel frattempo si stanno svolgendo le analisi sugli storici affreschi della volta: in particolare, come richiesto dalla Soprintendenza, si sta verificando se sotto lo strato di acrilico e amianto, sul quale è stata realizzata dall’opera di Orlando Sora, vi siano ancora tracce dell’affresco originale del Mantegazza. Il risultato delle analisi condizionerà le prossime scelte di intervento, che dovrà in qualche modo riuscire a rimuovere l’amianto preservando la testimonianza dell’artista lecchese.

LEGGI ANCHE: