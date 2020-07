Lecco. I lavori stradali e le modifiche alla viabilità dei prossimi giorni

LECCO – Il comune di Lecco rende note le modifiche alla viabilità della prossima settimana:

VIA SORA, sul tratto e direzione compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, senso unico proseguimento fino al 30 agosto (impresa Beltrami per conto Comune);

via RESINELLI, tutta la via, proseguimento parziale restringimento fino al 31 luglio per rifacimento pavimentazione stradale (impresa Vitali per conto Comune di Lecco);

PONTE J.F.KENNEDY, direzione ingresso città, corsia adiacente il marciapiede, parziale restringimento per lavori di riqualificazione del ponte fino all’11 settembre (impresa Civelli per conto Comune di Lecco);

VIA LAZZARETT , altezza civico 7/9, parziale restringimento per allacciamento fognatura il 27 luglio (impr. Edil Lario Cad per conto LRHolding);

VIA DEL SARTO, altezza incrocio c.so Bergamo parziale restringimento il 27 e 28 luglio per riparazione urgente perdita idrante (impr. Edil Lario Cad per conto di LRHolding);

VIA BELVEDERE, altezza civici 29/31, parziale restringimento per rinnovo uenza acqua il 28 e 29 luglio (impresa Edil Lario Cad per conto di LRHolding) ;

VIA PESCATORI, tratto tra via Plava e via Maggiore, totale chiusura dal 28 luglio al 2 settembre per rifacimento pavimentazione con sostituzione asfalto con porfido (impresa Vitali per conto Comune di Lecco);

VIA DALMAZIA, senso unico di marcia, direzione da via tagliamento a via Montelungo, VIA MONTELUNGO, totale chiusura tratto da via Dalmazia a via Redipuglia, VIA MONTELUNGO, senso unico di marcia, tratto e direzione da via Dalmazia a via Lamarmora, dal 29 al 31 luglio per asfaltatura strade (impresa Edil Europa per conto Comune di Lecco);

VIA NULLO, parziale restringimento tratto incrocio via Raffaello il 30 luglio per posizionamento autogru (impr. Bonaiti D.e E.srl per conto di privati) ;

VIA CALDONE, totale chiusura altezza civico 18, il 30 e 31 luglio per rinnovo derivazione acqua (impr. Edil Lario Cad per conto LRHolding) ;

VIA FERRARI, altezza civico 12, totale chiusura il 30 luglio, per allacciamneto gas (impr. Devizzi per Lereti srl);

VIA VILLATICO – CORSO MARTIRI – VIALE DANTE – VIA ALLA CHIESA – VIA NULLO – VIA PARINI, parziali restringimenti dal 27 luglio al 1° agosto, per posa infrastrtture di ricarica per veicoli e bici elettriche (impr. Devizzi per conto Comune di Lecco) ;