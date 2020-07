Lecco. I lavori sulle strade e le modifiche alla viabilità della settimana

LECCO – Il Comune di Lecco ha reso note le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

VIA SORA sul tratto e direzione compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, proseguimento senso unico proseguimento fino 30 agosto (impresa Beltrami per conto del Comune);

VIA RESINELLI tutta la via proseguimento parziale restringimento fino al 31 luglio per rifacimento pavimentazione stradale (impresa Vitali P. per conto del Comune);

VIA FRA’ GALDINO, tratto all’altezza del civico 8, dal 6 al 10 luglio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA CARLO MAURI, adiacenze parcheggio pubblico, dal 6 al 10 luglio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA ACHILLE GRANDI, tratto all’altezza del civico 18, dal 6 al 10 luglio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA LAMARMORA, angolo via Belfiore, dal 6 al 10 luglio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA AGLIATI tratto pedonale tra il civico 17/19 e la via Bolzano totale chiusura per rifacimento pavimentazione il 6 e 7 luglio (impresa Edil Europa Srl per conto del Comune);

VIA MATTIA RUSCONI, totale chiusura veicolare e pedonale per rifacimento pavimentazione l’8 e 9 luglio (impresa Edil Europa Srl per conto del Comune);

VIA CREDEE’, totale chiusura per rifacimento pavimentazione il 9 e 10 luglio (impresa Edil Europa Srl per conto del Comune);

VIA SAN NICOLO’, tratto all’altezza dei civici 5 e 7, parziale restringimento dal 9 all’11 luglio per lavori di ripristino definitivo pavimentazione in porfido (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI il 9 luglio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione (Impresa Schiavi);

PONTE J.F. KENNEDY, direzione ingresso città, corsia adiacente il marciapiede, parziale restringimento, per lavori di riqualificazione del ponte, inizio cantiere a partire dal 6 luglio all’11 settembre (impresa Civelli per conto del Comune).