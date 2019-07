Lecco. I Luf e Van De Sfroos, in tantissimi per il concerto a Bonacina

I Luf con Van De Sfroos a Lecco

In tantissimi al concerto a Bonacina ieri sera

LECCO – Centinaia di persone nella serata di ieri, sabato, all’oratorio di Bonacina per il concerto dei Luf e Davide Van De Sfroos. Fra folk e rock, intrisi del forte impegno sociale che li contraddistingue, sono saliti sul palco di “Note di condivisione”.

Tantissimi i lecchesi che non hanno voluto perdersi il concerto, riempiendo ogni spazio possibile in oratorio per ascoltare i pezzi più famosi del cantautore laghée e della band capitanata da Dario Canossi.

“Note di condivisione” è la manifestazione promossa dall’associazione “A força da partilha onlus” in collaborazione con la Parrocchia di Bonacina, la Mondeco Onlus di Muggiò, il gruppo giovani Senfai e con il patrocinio del Comune di Lecco che per il quarto anno consecutivo si svolge nella Parrocchia lecchese di Bonacina. I fondi raccolti saranno devoluti a sostegno dei progetti di sviluppo in Brasile e in Kenya, portati avanti dalla stessa associazione organizzatrice.

Gli ultimi appuntamenti della kermesse si svolgeranno oggi, domenica 7 luglio con una giornata che prevede alle 11 la S. Messa in rito congolese, animata dai canti e dai tamburi del gruppo musicale africano Ngoma Jetu, e alle ore 12.30 il Pranzo di condivisione.

