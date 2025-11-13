Lecco. I nuovi orari dello sportello messi comunali

Aperture anticipate, mercoledì serale e sabato su prenotazione per facilitare i cittadini
LECCO – Sono entrati in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico dello sportello messi comunali, riorganizzati a fronte di un’analisi dei flussi di accesso, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del servizio e garantire una maggiore efficienza.
Il nuovo orario prevede l’apertura degli sportelli dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9, con apertura serale il mercoledì, dalle 17 alle 18. Il sabato mattina l’accesso sarà possibile esclusivamente su appuntamento, dalle 8 alle 12, prenotando entro le 18 del giovedì precedente ai numeri 0341 481326 oppure 331 7519077.
“L’apertura anticipata alle 8, consente a molti cittadini, di ritirare gli atti prima di iniziare il proprio turno di lavoro, senza dover richiedere permessi o limitando al minimo le ore di permesso necessarie – continua Roberto Pietrobelli, assessore ai servizi istituzionali e generali – Inoltre, l’estensione dell’orario del mercoledì alla fascia serale offre un’ulteriore possibilità di accesso al servizio, anche in orario post-lavorativo. Infine, l’attivazione del sabato su prenotazione risponde alle esigenze di chi non può recarsi in Comune durante la settimana”.
Questa nuova organizzazione consentirà inoltre di dedicare più tempo alle notifiche a domicilio, contribuendo a ridurre i tempi di giacenza degli atti negli uffici.
“I nuovi orari – conclude l’assessore – saranno adottati in via sperimentale per due mesi, periodo durante il quale il Comune monitorerà l’affluenza e la soddisfazione dei cittadini, al fine di valutare eventuali ulteriori ottimizzazioni del servizio”.
