Casette, colori e i sorrisi dei bimbi nel nuovo murales della scuola di Chiuso

Bimbi, genitori e l’artista Afran ridipingono il muro della scuola materna

L’iniziativa è promossa dalla direzione della scuola in collaborazione con l’Associazione Maratona del Calcio

LECCO – Colori e figure tornano a splendere sul muro della scuola G. Locatelli di Chiuso: in questi giorni è stato concluso il murales che circonda la scuola materna del quartiere, affacciata a corso Bergamo.

Un lavoro a cui hanno partecipato proprio tutti, dai grandi ai più piccoli, coinvolgendo genitori, maestre e alunni.

“Alla fine dello scorso anno è nato il desiderio di rinnovare il ‘vecchio’ murales della scuola che il maltempo aveva rovinato – spiega Anna Mangili, coordinatrice della scuola – a dicembre i genitori hanno preparato un piccolo progetto e abbiamo realizzato alcune iniziative nel quartiere per sensibilizzare la cittadinanza riguardo a questa iniziativa. Il muro della scuola è ben visibile all’ingresso del rione, quindi risistemarlo significava anche riqualificare una parte di Chiuso”.

I genitori, come sottolineato dalla coordinatrice, si sono dati un gran da fare: “Si sono inventati imbianchini, con un’idropulitrice hanno ripulito il muro per poi tinteggiarlo di azzurro e casette colorate, impegnando i sabati e le domeniche di giugno”.

In occasione della festa di fine anno scolastico, i bimbi ‘grandi’, che il prossimo anno frequenteranno le elementari, hanno contribuito lasciando le proprie ‘manine’ sul muro a ricordo della loro esperienza nella scuola materna.

Il quartiere si mobilita e arriva anche Afran

L’associazione Maratona del Calcio, nata proprio nel rione di Chiuso, ha preso a cuore il progetto e ha impegnato una parte del ricavato della manifestazione promossa allo stadio di Lecco per l’acquisto del materiale occorrente.



“Se lo scorso anno abbiamo destinato i fondi per l’aiuto delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto, quest’anno abbiamo deciso di dedicare la beneficenza raccolta nell’evento sportivo per la nostra città e in particolare nella valorizzazione del quartiere di Chiuso” spiega Luca Dossi, referente dell’associazione.

Una parte del murales è stata affidata all’artista Afran, socio dell’associazione Maratona del Calcio, che ha fornito gratuitamente il proprio talento realizzando il ritratto di bimbi sorridenti all’ingresso dell’istituto. Tra le immagini ritratte c’è anche il pallone della ‘Maratona’.

Un’opera, ha spiegato l’artista, “che vuole rappresentare la leggerezza e l’allegria dei bambini, il loro modo giocoso di approcciarsi al mondo. Sono le nuove generazioni che stanno crescendo e che dobbiamo tutelare”.