Idee per il nuovo lungolago di Lecco, presentato il concorso Waterfront

Dieci chilometri da ridisegnare attraverso le idee

Presentato il bando aperto ai progetti per la realizzazione del nuovo lungolago

LECCO – “Dopo un percorso giusto e pensato, oggi siamo qui a presentare il Concorso Waterfront. Il fatto di essere qui, insieme, per cercare di convergere sul pensiero del nuovo lungolago è il primo successo”.

Così il noto architetto paesaggista Andreas Kipar ha presentato il bando aperto alle proposte progettuali per la realizzazione del nuovo lungolago cittadino. Un bando nato sulla spinta di Confcommercio Lecco e accolto da comune e professionisti.

“Dieci chilometri da ridisegnare”

“Dieci chilometri da ridisegnare attraverso idee che valorizzino la città e il territorio – ha detto il sindaco Virginio Brivio -. Dalle Caviate a Rivabella, un tratto molto lungo che interagisce con situazioni e problematiche differenti”.

Il sindaco ha sottolineato anche alcune criticità come il fatto di non poter totalmente precludere il passaggio a quei mezzi che non possono percorrere l’attraversamento.

“Tra gli obiettivi ci sono quelli della ciclabilità del lungolago e avvicinare il più possibile i cittadini al lago” ha aggiunto il sindaco.

Il bando

L’opera, divisa in quattro differenti sezioni, verrà finanziata con una prima “start up” di 2 milioni di euro dal piano triennale delle opere pubbliche, con la partecipazione a bandi pubblici per cofinanziare tratti specifici e con fondi privati provenienti da oneri urbanistici o interventi convenzionati.

“Il bando verrà pubblicato venerdì 21 giugno, si svilupperà in due fasi, la prima dovrà

essere di stimolo per agganciare idee di fondo vincenti, verranno selezionate 5

proposte che avranno accesso alla seconda fase e dovranno sviluppare un progetto di

fattibilità tecnica ed economica – ha detto l’assessore Gaia Bolognini -. Il Comune ha stanziato 77.000 euro per i premi e si vincolerà per 5 anni al progettista vincitore”.

L’architetto paesaggista Andreas Kipar

Presente il noto architetto paesaggista Andreas Kipar “figura dotata di uno sguardo d’insieme utile alla nostra comunità per accogliere questa sfida” ha detto il sindaco.

“Il periodo di costruire è finito, ora si apre il periodo del coltivare la natura, le relazioni e l’identità – ha detto Kipar . Lecco è piena di gioielli, è la simbiosi tra il verde delle montagne e il blu del lago e in mezzo c’è la città, sinonimo di vita, economia, commercio, scambio culturale. Anche Lecco ora coglie la sfida e l’opportunità di ripensare il suo lungolago. Il concorso diventa occasione per i progettisti a livello nazionale e internazionale di rileggere e interpretare l’esistente portando nuove idee che valorizzino gli aspetti economici e culturali ma soprattutto quelli paesaggistici e ambientali che la città può vantare”.

Architetti e ingegneri

Giulia Torregrossa, presidente degli architetti di Lecco: “Il bando ‘Waterfront: Lecco, nuovi riflessi’ segna la fine di un lungo periodo di gestazione di quest’iniziativa ma anche l’inizio di un virtuoso percorso tra le istituzioni che hanno partecipato alla stesura del presente bando. Il concorso per il lungolago diventerà così un’imperdibile occasione di confronto e di apertura ad un dibattito che coinvolgerà istituzioni, cittadini e professionisti sul futuro della città di Lecco”.

Gianluigi Meroni, presidente degli ingegneri di Lecco: “Le tematiche di questo concorso sono molto ampie e complesse. E per questo motivo anche sfidanti e attrattive per i professionisti. Oggi stiamo vivendo un periodo di grandi cambiamenti che possono generare criticità, da un lato, ma anche grandi opportunità, dall’altro. Per risolvere la complessità di questi temi è necessaria la cooperazione da parte di tutti i soggetti del sistema: politica, imprenditori e professionisti, in una logica di governance multi-stakeholder”.

Confcommercio Lecco

“La presentazione del Concorso Waterfront costituisce per Confcommercio Lecco un

traguardo e un punto di partenza – ha detto il presidente Antonio Peccati -. Un traguardo perché, a quasi tre anni dal lancio della nostra proposta di un concorso di idee per la progettazione-riqualificazione del lungolago, avanzata alla Giunta del comune di Lecco, siamo arrivati alla giornata odierna. In questi anni ci ha pensato Malgrate a farci vedere come potrebbe essere un pezzettino di lungolago. Siamo carichi di aspettative e di sogni. Non ci si può fermare a questo concorso, ma bisogna darsi un crono-programma serio per intervenire e ridisegnare la nostra città perciò proporremo altre due iniziative per i Piani d’Erna e i Piani Resinelli. Come Confcommercio Lecco vogliamo continuare a offrire un contributo fattivo e concreto per rilanciare il territorio e favorirne l’attrattività”.

Le tempistiche

Entro il luglio 2020 si saprà il vincitore del concorso a cui il comune si vincolerà per cinque anni. Per i lavori, poi, sarà solo una questione di risorse.