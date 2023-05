Lecco: il 1° giugno in piazza la festa dello studente

La manifestazione è promossa dalla consulta provinciale degli studenti

Appuntamento in piazza Garibaldi il 1° giugno con la festa dello studente. Verranno consegnate anche le costituzioni ai diciottenni

LECCO – Stand delle scuole coni lavori realizzati durante l’anno scolastico, ma anche concerti, sport e la consegna della Costituzione ai diciottenni. E’ tutto pronto per la festa dello studente in programma il 1° giugno in piazza Garibaldi dalle 16.30 alle 22.30.

Promosso dalla Consulta provinciale degli studenti, insieme ad altre realtà del territorio, la manifestazione è rivolta alle scolaresche degli istituti di ogni ordine e grado, famigliari ed amici. Protagonisti dell’iniziativa saranno gli studenti che oltre a esporre i lavori realizzati nel corso dell’anno scolastico, coinvolgeranno il pubblico presente con interessanti proposte creative. Animeranno la giornata cori, orchestre e gruppi musicali.

E’ previsto inoltre l’intervento dell’Amministrazione Comunale di Lecco, che intorno alle 18 consegnerà la costituzione ai neo-maggiorenni de Comune di Lecco.

Il programma

La festa dello studente aprirà i battenti alle 16.30 con la presentazione della manifestazione da parte della presidente della Consulta degli Studenti di Lecco. A seguire, dalle 16.45 alle 17.45, la dimostrazione di skate-board e giocoleria con il gruppo Vibes di Galbiate con accompagnamento musicale di DJ. Alle 18 è prevista la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai ragazzi che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2023. Sono cento i ragazzi che finora hanno aderito all’iniziativa e che saliranno sul palco per ricevere la Costituzione dalle mani del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e degli assessori all’Educazione Emanuele Torri e alla Famiglia, giovani e comunicazione Alessandra Durante. Il momento sarà accompagnato dalla musica del rapper Shap Flame e dal Gruppo musicale del liceo G.B. Grassi di Lecco. Chi non avesse ancora confermato la sua adesione, può ancora farlo, compilando il form raggiungibile al Qr code ricevuto per posta.

Gran finale in musica poi con rapper Mor Psr ei canti accompagnati dalla chitarra a cura di Maik, Musica a cura di Orsa e classe 4b prof. del I.I.S. “G. Parini” di Lecco

Per tutta la durata della manifestazione la piazza sarà colorata dalla presenza degli stand espositivi delle scuole e degli enti partecipanti, con lavori e opere realizzate durante l’anno e proposte di attività creative per il pubblico. Saranno esposti anche dei pannelli della mostra “Capolavori per Lecco”, con illustrazione da parte delle guide. E’ prevista anche la presenza del Camper del tavolo di Lecco della “Giustizia Restorativa”, con esposizione da parte degli studenti e degli operatori delle attività svolte.