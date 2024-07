Lecco, il 25 luglio “Pastasciutta Antifascista” con l’Anpi

Per ricordare la caduta del regime fascista e il sacrificio dei sette Fratelli Cervi

“Sarà un’occasione per discutere sull’attualità e mantenere vivi i valori che hanno animato la lotta di Liberazione”

LECCO – La Sezione Anpi “Pino Galbani” della Cgil Lecco in collaborazione con la Sezione Lecco Città, organizza l’evento “Pastasciutta Antifascista“. Si tratta del tradizionale appuntamento che si tiene in tutta Italia per ricordare la caduta del regime fascista e il sacrificio dei sette Fratelli Cervi. L’appuntamento è per giovedì 25 luglio presso il Circolo Libero Pensiero e l’apertura del servizio cucina è prevista per le ore 19.30 e il menù comprende, tra le varie proposte, anche la pastasciutta in versione originale (burro e parmigiano) come quella che venne cucinata dai Cervi e distribuita a tutta le gente riunita nella Piazza del paesino di Campegine (il 25 luglio 1943).

“La Pastasciutta Antifascista rappresenta non solo un momento di festa in ricordo di una data spartiacque per la storia d’Italia, ma anche un’occasione per discutere sull’attualità e mantenere vivi i valori che hanno animato la lotta di Liberazione. Ci sarà spazio per una riflessione sul legame tra Resistenza e mondo del lavoro odierno e la serata si concluderà con le sonorità patchanka della band La Malaleche” spiegano gli organizzatori.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 345/6007817 o mandare una mail ad anpi.cgil.lecco@gmail.com