Mercoledì concerto di musica sacra Splendori Romantici

Giovedì alle 9.30 la tradizionale distribuzione dei “michini”

LECCO – Due giorni di celebrazioni per la Festa di Santa Marta. Si comincia mercoledì 28 luglio alle 21 con la recita del rosario all’esterno della chiesa di Santa Marta in via Mascari, seguirà il concerto di musica sacra “Splendori romantici”, che vedrà protagonisti la mezzosoprano Marta Fumagalli e l’organista Massimo Borassi che eseguiranno i “Religiöse Gesängen” di J.G. Rheinberger.

Giovedì 29 luglio S. Messa alle ore 9.30 con la tradizionale distribuzione dei “michini”, mentre alle 18.30, in basilica, verrà celebrata la Santa Messa animata dal Coro Mons. D. Nava. In occasione della festa la Comunità Pastorale Madonna del Rosario raccoglierà offerte per la sostituzione della caldaia in Santa Marta rottasi durante l’inverno scorso (6.000 euro).