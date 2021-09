La manifestazione di LTM e comune tra cultura, turismo, salute e solidarietà

LECCO – Cultura, turismo, salute e solidarietà: questi i quattro pilastri su cui si fonda la “Camminata manzoniana – Sulle tracce del Manzoni” che torna il prossimo 3 ottobre dopo lo stop dell’anno scorso imposto dall’emergenza sanitaria. Questa mattina, martedì 14 settembre, nella sala consiliare del palazzo comunale, è stata presentata l’edizione 2021 della manifestazione podistica non competitiva a passo libero organizzata da LTM Lecco in collaborazione col comune di Lecco.

Tre diversi percorsi pensati per tutte le età: il percorso blu di 5,5 km, il percorso arancione di 11 km e il percorso rosso di 20 km. I partecipanti si raduneranno presso il piazzale del centro commerciale “La Meridiana”, in zona Caleotto, muniti di green pass e mascherina per gli assembramenti.

“Un evento sportivo e culturale al tempo stesso che ci consente di riscoprire e rivivere i luoghi manzoniani dopo lo stop forzato dello scorso anno – ha detto l’assessore alla Cultura Simona Piazza -. Una manifestazione che va oltre l’evento sportivo non competitivo e coinvolge realtà culturali di Lecco, come ilfiloTeatro, protagonista delle rappresentazioni a tema allestite lungo il tracciato. Un’occasione, per cittadini e turisti, di mettersi in marcia lungo percorsi pensati per tutte le età e di scoprire posti poco conosciuti dei nostri rioni. Una giornata per stare all’aria aperta e tornare insieme in sicurezza”.

“L’outdoor è il biglietto da visita che sempre più la nostra città vuol mettere a disposizione di turisti e cittadini – ha detto l’assessore Giovanni Cattaneo -. L’outdoor è il contenitore su cui il nostro territorio si gioca gran parte della sua attrattività. Questa camminata è una occasione straordinaria per avvicinarsi ai Promessi Sposi e conoscere angoli nuovi dei nostri rioni oltre che, ovviamente, riguadagnare una socialità che negli ultimi mesi è stata messa a dura prova”.

Grazie alla collaborazione con ilfiloTeatro durante la manifestazione è previsto lo “Spettacolo itinerante… sulle tracce del Manzoni” in cui gli attori saranno impegnati in 10 scene/quadri rappresentanti i momenti più salienti de I Promessi Sposi, dislocati in diversi luoghi della città: dall’Anfiteatro in via dell’Isola a Villa Manzoni, passando per piazza Era a Pescarenico, la ciclabile del parco “Addio Monti”, il lavatoio di Belledo, la scalinata della chiesa della Madonnina ad Acquate e tanti altri luoghi manzoniani.

“Ci metteremo in alcuni punti significativi dei quartieri, che spesso passano inosservati agli occhi dei lecchesi – ha detto Michela Giusti de ilfiloTeatro -. Saremo presenti con tanti attori e comparse anche grazie all’Accademia Corale Lecchese, a Fotolibera, all’associazione Teatro al Cubo. Saremo sul percorso medio, quello di 11 km: siamo tanti e non passeremo certo inosservati”.

da utilizzare in caso di assembramenti (info e iscrizioni www.ltmlecco.it). Il ricavato dell’iniziativa, invece, sarà devoluto a Telethon. “Un grazie a LTM che ci affianca sempre con numerosissime iniziative e grazie di cuore a tutte le associazioni che sostengono LTM e Telethon” ha detto Renato Milani.

“Saranno coinvolte più di 100 persone di diverse associazioni per garantire il buon esito della camminata – ha specificato Alfredo Polvara di LTM -. Le iscrizioni, per motivi di covid, si chiuderanno al raggiungimento di 2.000 partecipanti. Al momento il concorrente meno giovane iscritto è del 1928 mentre il più giovane ha solo tre settimane. Un ringraziamento a Conad che ha offerto i buoni spesa per i tre gruppi più numerosi e al Gruppo Manzoniano Lucie“.