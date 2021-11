Lecco. Il 5 dicembre il tradizionale ritrovo degli ex dipendenti Sae

Le adesioni si raccolgono fino al 20 novembre prossimo

Santa Messa, l’omaggio al monumento Sae e il pranzo in compagnia

LECCO – “Invitiamo ancora una volta tutti i nostri amici ex dipendenti Sae a incontrarsi per ricordare quei bei tempi trascorsi sul lavoro. Invitiamo i parenti del lavoratore Sae, se è andato in cielo: le mogli o i figli per ricordarne la memoria. Per noi è come se ci fosse ancora lui”.

E’ ormai da 16 anni che, in occasione della maratona Telethon di Lecco, viene organizzato l’incontro che richiama gli ex dipendenti della storica azienda Sae di Lecco: “E’ bello ricordare quei bei tempi quando lavoravamo alla Sae di Lecco.- Andando alla ricerca delle origini dell’amicizia che lega gli ex colleghi della Sae, ci s’imbatte inequivocabilmente nello ‘spirito della Sae’, al quale i primi amministratori ispirarono la loro azione direttiva. A giudicare dal favorevole trattamento retributivo riservato ai lavoratori, anteposto alla incondizionata usuale ricerca del profitto adottata dai più, si scopre ‘il grande cuore della Sae’. Perché, di là dai proverbiali vantaggi economici, sono state via via attuati molti benefit a favore dei dipendenti e delle loro famiglie, tali da porre anche in questo campo la Sae tra le primarie aziende a livello nazionale”.

Le iscrizioni al tradizionale ritrovo in programma domenica 5 dicembre si ricevono sino a sabato 20 novembre telefonando ad Angelo Fontana 334 3623624, Gerolamo Fontana 3381208697, Gianfranco Oberti 0341 499809.