Lecco, il 7 maggio il convegno conclusivo della mostra “Ogni uomo al suo lavoro”

Interventi di Lodigiani e don Magnoni, con Brivio coordinatore; la mostra resta visitabile fino all’8 maggio

Si conclude a Lecco il percorso di riflessione sul lavoro con un convegno che coinvolge associazioni e realtà del territorio

LECCO – Si terrà giovedì 7 maggio alle ore 18 il convegno conclusivo della mostra “Ogni uomo al suo lavoro”, allestita dal 28 aprile negli spazi dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, in via Caldone. L’esposizione, a ingresso gratuito, resterà visitabile fino all’8 maggio nei giorni feriali dalle 16 alle 19.30.

L’incontro rappresenta il momento finale di un percorso di riflessione sul tema del lavoro promosso da diverse realtà del mondo cattolico, avviato a partire dal Giubileo del 2025 con una prima iniziativa dal titolo “Quando il lavoro genera speranza”. Da quell’esperienza è nato un cammino condiviso di confronto e approfondimento che ha portato prima alla realizzazione della mostra e poi all’organizzazione del convegno conclusivo.

L’appuntamento sarà coordinato da Virginio Brivio e si aprirà con l’introduzione del prevosto di Lecco don Bortolo Uberti. Sono previsti gli interventi di Marco Giorgioni e Gabriele Marinoni per il gruppo di coordinamento dell’iniziativa, della professoressa Rosangela Lodigiani e di don Walter Magnoni, entrambi dell’Università Cattolica di Milano, quest’ultimo anche parroco di Acquate.

A promuovere il percorso, insieme al Vicariato della Zona Pastorale III, è stato un ampio gruppo di realtà associative e del mondo del lavoro, tra cui ACLI, AGESCI, Azione Cattolica, CISL, Compagnia delle Opere, Confcooperative dell’Adda, L’Arcobaleno, Movimento dei Focolari, UCID e UNEBA.

La mostra e il convegno sono stati realizzati grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo della Valsassina e della Fondazione Comunitaria del Lecchese, a sostegno di un’iniziativa che ha coinvolto il territorio in una riflessione condivisa sul valore del lavoro.