Lecco: il Calendario del Natale esplora “l’alfabeto delle emozioni”

Un viaggio tra racconti e riflessioni

Il calendario è stato ideato per promuovere i valori di pari opportunità e inclusione

LECCO – A dicembre torna sul sito del Comune di Lecco il Calendario del Natale, l’iniziativa ideata e promossa dall’assessorato alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco e giunta quest’anno alla sua quinta edizione.

Pari opportunità e inclusione sono i temi al centro del Calendario del Natale, sviluppati in un percorso narrativo che riproduce un “alfabeto delle emozioni”. Ogni giorno, cliccando sulla casella corrispondente, si potrà leggere un inedito racconto natalizio, contraddistinto da una lettera dell’alfabeto, l’iniziale della parola ispiratrice della storia proposta.

“Questo calendario – spiegano le assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione Alessandra Durante e alle Pari opportunità Renata Zuffi – non è solo un viaggio verso il Natale, ma anche un’occasione per accendere una luce su temi fondamentali e per condividere momenti di riflessione, sia in classe, durante le letture guidate dagli insegnanti, sia in famiglia, la sera, creando un’occasione speciale per dialogare e confrontarsi”.

I racconti sono il frutto della creatività e dell’impegno degli studenti e delle studentesse delle classi 1^A, 1^B, 2^A, 3^A, 3^B, 3^C, 4^A, 4^B, 5^B dell’indirizzo Scienze umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi, che, sotto la guida della professoressa Giulia Colombo, hanno saputo affrontare temi profondi con la delicatezza e la semplicità tipiche del linguaggio delle favole. Storie pensate per i più piccoli, ma capaci di parlare anche agli adulti.

Ad arricchire la raccolta contribuiranno anche due associazioni locali: l’Associazione Cura Malati in Trattamento Palliativo (ACMT Odv-Ets) di Lecco e Femminile Presente!, entrambe attivamente impegnate nella promozione dei diritti e nell’inclusione sociale.

“Ringraziamo – proseguono le assessore – le classi del Bertacchi e le associazioni che hanno preso parte al progetto con i loro racconti, che toccano il cuore e la mente, e che ci ricordano quanto sia importante prendersi cura dei propri pensieri, delle proprie parole e delle proprie azioni, così come degli altri e del mondo che ci circonda. Perché il Natale non è solo un tempo di festa, ma anche un momento per riflettere sui valori che vogliamo portare con noi ogni giorno dell’anno”.

Il Calendario, come di consueto curato dal servizio comunicazione del Comune di Lecco, sarà disponibile sulla homepage del sito istituzionale www.comune.lecco.it a partire dal 1° dicembre. In quella data sarà possibile “aprire” la prima casellina e scoprire il primo racconto”.

Infine, il Calendario sarà presentato venerdì 29 novembre alle ore 17 durante una riunione della Commissione Pari Opportunità, in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Lecco. Alla presentazione prenderà parte anche una delegazione di studenti dell’Istituto Bertacchi, in rappresentanza delle classi coinvolte nel progetto.