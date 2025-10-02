Lecco. Il calendario di ottobre del Planetario civico

Conferenze, musica, arte e attività per bambini: un mese di eventi per scoprire il cielo e le sue meraviglie

Venerdì 3 ottobre andrà in scena il primo evento in programma

LECCO – Ottobre si apre all’insegna della cultura e della curiosità al Planetario civico di Lecco. Un calendario ricco e variegato accompagna il pubblico per tutto il mese, con appuntamenti dedicati non solo agli appassionati di scienza e astronomia, ma anche a chi ama la musica, l’arte e la letteratura.

Il calendario prende il via venerdì 3 ottobre alle ore 21 con la conferenza “Il Sole e la sua sfera di influenza”, curata da Paolo Ochner dell’Inaf – Osservatorio Astrofisico di Asiago, un viaggio alla scoperta degli effetti della nostra stella sui corpi celesti del sistema solare.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 10 ottobre alle 21 e sarà dedicato alla Luna e ai miti che la circondano: “Verso la Luna e oltre: tra scienza e complotti, dall’Apollo al programma Artemis”, a cura di Gianpietro Ferrario, vicepresidente del gruppo astrofili Deep Space e presidente dell’associazione ISAA. Organizzato in collaborazione con il Cicap – Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, l’incontro ripercorrerà le tappe fondamentali dell’esplorazione lunare, smontando teorie complottiste e offrendo uno sguardo sulle prospettive future delle missioni spaziali.

Sabato 11 ottobre il Planetario propone un doppio appuntamento musicale, alle 20:30 e alle 22, con “Luna, stelle e jazz”: un viaggio sonoro attraverso brani celebri del repertorio internazionale, eseguiti dal Duo Blueshift, Davide Castagna alle tastiere e Gabriele Lazzati alla chitarra, arricchiti dagli interventi astronomici di Loris Lazzati.

Alle 21 di venerdì 17 ottobre spazio alla storia con “Le stelle di Omero: da Troia a Itaca”, conferenza di Giulia Malighetti che offrirà una lettura astronomica dei poemi omerici, svelando le costellazioni che guidavano gli eroi nei loro viaggi epici.

A chiudere il percorso artistico-culturale sarà invece l’incontro “I cieli stellati nella storia dell’arte”, a cura di Chiara Meroni, dedicato alla rappresentazione del firmamento nelle opere di grandi maestri, da Elsheimer a Van Gogh, fino alle rivoluzionarie osservazioni di Galileo.

Per chi desidera avvicinarsi ai grandi temi della fisica contemporanea, il Planetario propone un ciclo di quattro conferenze di divulgazione scientifica dal titolo “La rivoluzione quantistica”, a cura di Gabriele Ghisellini, dirigente di ricerca all’INAF – Osservatorio di Brera. Il percorso, con prenotazione obbligatoria, si articolerà in quattro appuntamenti serali in programma il 6, 13, 20 e 27 ottobre, sempre di lunedì alle ore 21.

Venerdì 31 ottobre alle 20 torna la tradizionale serata osservativa al piazzale della funivia dei Piani d’Erna, con i telescopi messi a disposizione dal gruppo astrofili Deep Space. Spazio anche ai più piccoli con il ciclo “Il sabato dei bambini”, che propone due appuntamenti: sabato 4 ottobre alle 15 e alle 16:30 con “Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe”, e sabato 18 ottobre negli stessi orari con la storia di “Gruby il maialino spaziale”.

Infine, ogni domenica di ottobre il Planetario dedica il pomeriggio alle proiezioni in cupola, pensate per imparare a riconoscere le costellazioni e il cielo del periodo. A seguire, alle 17, sarà possibile visitare la sala espositiva “Occhi sul cosmo!”, un percorso tra strumenti antichi e moderni, modelli di sonde spaziali e numerosi oggetti affascinanti legati all’esplorazione dello spazio.

Dettagli, form di prenotazione, costi e maggiori informazioni su www.deepspace.it