Un’occasione da non perdere per scoprire il “Matitone” di Lecco

Apertura nei giorni di Pasquetta, Anniversario della liberazione e e Festa del lavoro

LECCO – In previsione del lungo ponte pasquale e l’opportunità di fare qualche gita fuori porta, il campanile di Lecco sarà aperto per accogliere lecchesi in vacanza, villeggianti e turisti di primavera.

I volontari del Campanile di San Nicolò di Lecco hanno deciso di raddoppiare gli sforzi : nei prossimi giorni, il gruppo parrocchiale, che si occupa delle aperture e delle visite al monumento simbolo di Lecco, metterà a disposizione diverse occasioni per poter salire sul “Matitone”, conoscere la sua storia e contemplare lo splendido panorama su Lecco, lago e montagne.

Le porte del campanile saranno dunque aperte nelle giornate tradizionalmente più gettonate per le gite fuori porta. Si comincia lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta, per poi proseguire con giovedì 25 aprile, Anniversario della Liberazione, e concludere l’1 maggio, Festa del lavoro.

Tutte le giornate prevedono la possibilità di visitare il campanile durante i pomeriggi, secondo gli orari riportati sul sito www.campaniledilecco.it.

Come sempre, per accedere è necessaria la prenotazione tramite l’apposita sezione del sito. Tutte le visite sono a offerta libera, con i fondi raccolti che vengono poi destinati alle spese di manutenzione del monumento e a sostenere opere di solidarietà della parrocchia di San Nicolò.