Festa per gli anziani della casa di riposo

Animazione e mimose alle ospiti

LECCO – Sono iniziati venerdì mattina i festeggiamenti della settimana grassa presso l’RSA Borsieri di Lecco, quando in mattinata, sono stati accolti i bambini della scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII” che, con scie di stelle filanti, hanno rallegrato i corridoi della struttura, regalando sorrisi ed abbracci ai nonni ospitati.

La festa è continuata nel pomeriggio grazie alla visita di Re Resegone e Regina Grigna, i quali hanno percorso tutti i reparti dell’RSA Mons. Borsieri portando, insieme al gran ciambellano, il loro regale saluto a tutti gli ospiti.



Non poteva però mancare la grande festa del venerdì grasso. Il gruppo pensionati della CISL di Lecco ha intrattenuto gli ospiti con una grande tombolata. Il tutto è stato accompagnato dall’orchestrina del sindacato che ha riempito con note d’allegria l’intero salone, creando la giusta atmosfera agli ospiti vestiti, per l’occasione, con maschere preparate ieri da alcuni di loro insieme ai bambini della scuola dell’infanzia.



Visto il coincidere della festa carnevalesca con il giorno della festa della donna, l’RSA Mons. Borsieri ha voluto celebrare in modo particolare le proprie ospiti. Per tale motivo al termine dell’intrattenimento musicale è stata servita una merenda speciale a tutti i partecipanti, e a tutte le donne è stato regalato un rametto di mimosa, fiore simbolo di questa festa, in quanto, come il genere femminile è capace di superare le difficoltà, crescendo, nonostante gli ostacoli, verso la libertà.