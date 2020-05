Lecco. Il Comune pronto a cedere nuovi spazi pubblici ai locali

Bar e ristoranti riaprono tra le difficoltà, il Comune prova a supportarli

A Lecco si punta ad ampliare gli spazi pubblici concessi, nel rispetto delle norme

LECCO – Per ora è stata una falsa ‘ripartenza’ quella di bar e ristoranti nel capoluogo manzoniano: ben pochi quelli che da lunedì hanno deciso di alzare di nuovo la serranda e allestire i tavolini all’esterno dei loro locali. Le linee guida per la riapertura sono arrivate solo nel tardo pomeriggio di domenica, troppo tardi per consentire a tutti di mettersi in regola per tempo.

Tra le misure più temute dagli operatori del settore c’è quella del distanziamento fisico di tavoli e commensali, inizialmente ipotizzata in 4 metri per cliente (per calcolare la capienza complessiva del locale) e 2 metri tra un tavolo e l’altro, abbassata ad un solo metro nel confronto tra Governo e Regioni.

Una svolta auspicata dai titolari dei locali che, già in difficoltà per le lunghe settimane di stop, rischiano di veder comunque ridotto il numero di posti a sedere e la sostenibilità economica delle loro attività.

Più spazi, la proposta della Giunta

Una mano potrebbe arrivare dall’amministrazione comunale, decisa a concedere ai pubblici esercizi la possibilità di ampliare i loro spazi esterni sul suolo pubblico per tentare di ‘salvare’ nel possibile il numero di posti a sedere, garantendo le giuste distanze.

“Come Giunta daremo questa indicazione su cui dovrà esprimersi il Consiglio Comunale – spiega il vicesindaco e assessore al Commercio, Francesca Bonacina – l’intenzione è quella di garantire maggiori spazi purché vengano rispettati i parametri di sicurezza indicati dal Codice della Strada e che vengano mantenute le funzionalità e la fruibilità delle aree pubbliche, oltre al fatto che l’allargamento non crei disagi ad altre attività vicine”.

Non sarà cosa semplice: l’opportunità di ampliamento dovrà essere garantita a tutti i locali presenti sul territorio comunale e le soluzioni non saranno sempre semplici da trovare. Anche per questo è in corso un interlocuzione tra Comune e la Fipe Confcommercio di Lecco, la Federazione dei Pubblici Esercizi.

Interventi sulle tasse

La proposta dovrebbe essere votata in municipio lunedì prossimo. Nel frattempo questa sera, martedì, a Palazzo Bovara si discuterà anche dalle modifica ai regolamenti tributari a fronte dell’emergenza Coronavirus. Come già noto, la tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap) è stata congelata dal Governo fino ad ottobre.