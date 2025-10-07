Lecco. Il CSV incontra i volontari e le associazioni del territorio

Tre incontri in provincia di Lecco: 15 ottobre a Merate, 21 ottobre a Lecco e 22 ottobre a Bellano

LECCO – Un tour nelle province di Monza Brianza, Lecco e Sondrio sarà promosso da CSV Monza Lecco Sondrio per incontrare i volontari e le volontarie che animano le nostre comunità.

Lo staff e i consiglieri del Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) si confronteranno con le associazioni locali per: presentare i servizi dedicati ai volontari e alle volontarie del Terzo Settore; illustrare le novità in corso, tra cui fiscalità, bandi e legge regionale sul Terzo Settore; favorire il dialogo tra le associazioni, gli enti pubblici e la cittadinanza; raccogliere stimoli e idee su tematiche e progettazioni locali.

Nella provincia di Lecco, gli incontri si svolgeranno dalle 17:30 alle 20 nelle seguenti date e sedi: mercoledì 15 ottobre presso la Sede Casa Amica di Merate; martedì 21 ottobre all’Officina Badoni di Lecco; mercoledì 22 ottobre nella Sala civica del Comune di Bellano (via Marinai d’Italia). CSV Monza Lecco Sondrio ringrazia gli enti e le associazioni che hanno messo a disposizione le sale per ospitare gli incontri. Al termine di ciascun incontro è previsto un rinfresco.

“Care associazioni, vi chiamiamo a raccolta per testimoniare la vostra volontà di offrire un servizio sociale importante, insieme e con obiettivi condivisi – sottolinea Filippo Viganò, presidente di CSV Monza Lecco Sondrio – Questi incontri vi permetteranno di confrontarvi tra di voi e con il CSV, i cui consiglieri, le consigliere e operatori ascolteranno le necessità e i bisogni di un associazionismo desideroso di essere sempre più competente nell’affrontare le nuove sfide sociali, sempre più complesse. Sarà un’occasione unica per avanzare proposte, conoscersi meglio e prepararsi alla nuova riforma regionale sul Terzo Settore. Vi aspettiamo!”.

Perché partecipare? Spiegano dal CSV: “Se non ci conoscete, forse non sapete che i CSV esistono per legge e offrono servizi e formazione, prevalentemente gratuiti, agli enti del Terzo Settore. Se già usufruite dei nostri servizi, potrete ricevere aggiornamenti su iniziative e nuove opportunità e fornirci spunti utili per la nostra prossima programmazione. Sarà anche un’occasione per ritrovare il senso di comunità e valorizzare il protagonismo delle associazioni e del volontariato presenti nei nostri territori”.

I destinatari del tour sono gli enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni generiche e Onlus, iscritti al RUNTS o in fase di valutazione dell’iscrizione, nonché coloro interessati ad approfondire i servizi offerti dal CSV.

Per iscriversi è necessario compilare il form all’indirizzo https://forms.office.com/e/Lp7Twpj9UJ?origin=QRCode scegliendo l’incontro a cui si preferisce partecipare. Ci si può iscrivere entro i due giorni precedenti la data dell’incontro scelto.

Per avere maggiori informazioni si può scrivere a segreteria.mls@csvlombardia.it o telefonare allo 039 2848308.