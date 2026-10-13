Lecco, il Lions Club Host celebra 71 anni di impegno per il territorio

Il presidente Matia Consonni ha celebrato la storia del club e il valore del dono

Una serata dedicata alla solidarietà e all’impegno sociale, con l’ingresso di Alessandro Scaioli, già membro del Leo Club Lecco

LECCO – Settantuno anni di iniziative, progetti e gesti concreti al servizio della comunità lecchese. Il Lions Club Lecco Host ha celebrato il proprio anniversario venerdì 9 ottobre, riunendo i soci all’Open Space di Garlate per una serata dedicata al percorso dell’associazione e ai valori che ne guidano l’attività.

Nel suo intervento, il presidente Matia Consonni ha ripercorso la storia del club mettendo al centro le persone che, nel corso degli anni, hanno condiviso ideali e trasformato la solidarietà in azioni concrete. Una presenza costante, ha ricordato, capace di tradursi in attenzione verso chi ha bisogno e verso le richieste della comunità.

Una storia fatta di grandi iniziative, ma anche di gesti meno visibili, che possono lasciare un segno nella vita delle persone. È proprio il significato del dono uno dei temi al centro del discorso del presidente: “Che cosa significa davvero donare? È questo il miracolo del dono: ciò che offriamo agli altri ritorna dentro di noi sotto forma di umanità”.

Consonni ha quindi richiamato il valore dell’impegno individuale, sottolineando come non sia necessario cambiare il mondo intero per fare la differenza. “Non sempre possiamo cambiare il mondo intero, ma possiamo cambiare il mondo di una persona. Possiamo aiutare un giovane a credere nel proprio futuro, far sentire meno sola una persona”.

Un messaggio che si lega direttamente al motto dell’associazione, “We Serve”, ovvero “Noi serviamo”. Due parole che, nelle intenzioni del presidente, racchiudono una scelta precisa: non restare indifferenti davanti alle difficoltà, ma impegnarsi in prima persona per rispondere ai bisogni degli altri.

“Da 71 anni il Lions Club Lecco Host rinnova questa scelta”, ha ricordato Consonni, affidando al simbolo della luce il significato del percorso compiuto dall’associazione. Ogni gesto di solidarietà, ogni progetto realizzato e ogni mano tesa rappresentano una piccola luce che, insieme alle altre, può contribuire a contrastare le difficoltà. “Il Lions Club Lecco Host è questo: 71 anni di luci accese. E il nostro impegno da domani sarà continuare ad accenderne di nuove”.

Al termine del discorso, accolto dagli applausi dei soci, il presidente ha ringraziato gli ospiti presenti: il prevosto della comunità pastorale di Lecco, monsignor Bortolo Uberti, e il vicario del questore di Lecco, primo dirigente Federico Baglioni.

La serata ha segnato anche l’ingresso di un nuovo socio, Alessandro Scaioli, già membro del Leo Club Lecco. La sua adesione rappresenta un’occasione di continuità tra le realtà associative e un’apertura alle nuove generazioni, chiamate a raccogliere e rinnovare l’impegno del club.

L’anniversario si è così concluso nel segno del servizio alla comunità, valore che accompagna il Lions Club Lecco Host da oltre sette decenni e che resta il riferimento per le attività future.